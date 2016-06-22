Vali, Emniyet ve Jandarma’dan Brifing Aldı

Malatya Valisi Mustafa Toprak, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz’dan brifing aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Polisevi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Toprak, Polisevi önünde İl Emniyet Müdürü Urhal, emniyet müdür yardımcıları, birim müdürleri ve amirler tarafından karşılandı.

Urhal ve ilgililer, Vali Toprak’a kentin emniyet, asayiş, trafik ve güvenlik konuları başta olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü personel, lojistik, hizmet binası, lojman durumu ile ilçeler ve birimlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Toprak, toplantı öncesi yaptığı konuşmada geçtiğimiz hafta perşembe günü göreve başladığını hatırlatarak, “Mesuliyeti omuzlarımıza almış bulunuyoruz ama o mesuliyeti özellikle sizlerle paylaşarak gerçekleştiriyoruz. Tek başımıza bir şey yapmamız mümkün değil. Biz ülkemizi, devletimizi, milletimizi var edeceksek, hep birlikte düşünmeliyiz. O gücü de birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan alıyoruz. Sizlerin çalışmasıyla, hep birlikte daha güzel işleri topluma da o algıyı verebilecek şekilde görevlerimizi bundan önce olduğu gibi bundan böyle de devam ettireceğiz.” dedi.

Özellikle terör hadiselerinin yoğunlaştığı bir dönemde, devletin bekasına yönelik tehditler karşısında çok daha dikkatli ve uyanık olunması gerektiğine işaret eden Toprak, görevlerin özenle yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Toprak, şunları kaydetti:

“Tek bakışımız var, Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız ve kanunlarıdır. İlham alacağımız nokta budur. Başka hiçbir yerden ilham almamız mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti’mizin varlığını, o varlık altındaki vatandaşı sıkıntıya sokacak bir söylem ve eylemlere müsaade etmeyeceğiz. Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. Güvenlik birimlerimiz olarak sizlerle çok önemli bir görev yapıyoruz ve ciddi bir mücadele veriyoruz. Devletin bekasına, birlik ve beraberliğine yönelmiş tehditler var. Bu tehditlerin bertaraf edilmesi noktasında güvenlik birimlerimizden şehit olan, gazi olan arkadaşlarımız var. Allah rahmet eylesin hepsine. Allah devletimize, milletimize, ailelerine sabırlar versin. Gazilerimize acil şifalar diliyorum.”

Brifingde Malatya’nın coğrafi durumu, nüfusu, İl Emniyet Müdürlüğünün teşkilat yapısı, insan kaynakları, fiziki kaynakları, yürütülen faaliyetler özellikle asayiş, güvenlik, terör, kaçakçılık ve trafik hizmetleri ve önleyici tedbirler bağlamında alınan ekstra tedbirler hakkında detaylı bilgi verildikten sonra, ilde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Toprak, ayrıca İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve kısım komutanları tarafından karşılanan Vali Toprak, şeref kıtasını selamlayarak fotoğraf çektirdi.

Vali Toprak, şeref defterini de imzaladıktan sonra Albay Yılmaz’dan makam odasında komutanlık ve bağlı kısım komutanlıklarıyla ilçe komutanlıklarının faaliyetleri hakkında brifing aldı.

AA- Bülten