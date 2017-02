Vali FKA Toplantısına Katıldı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Bingöl’de gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda yönetim kurulun gündemi hakkında bilgi veren Ajans Dönem Başkanı Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, “Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı için değerli yönetim kurulu üyelerimizle Bingöl’de bir aradayız. Bugünkü toplantımızda, Ajansımıza 2016 yılında, doğrudan faaliyet desteği kapsamında sunulan projelerin değerlendirme süreçleri gerçekleştirilecektir. Bir diğer gündem maddesi olarak da Ajansımızın 2016 yılı faaliyet raporu ele alınacaktır” dedi.

Cazibe merkezleri programı için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zorluoğlu, şunları söyledi:

“24 Ocak 2017’de sayın Başbakanımız Çankaya Köşkünde yaptığı ve bizlerin de iştirak ettiği bir toplantıda bölge illerimizin de aralarında bulunduğu 23 ilde başlatılan Cazibe Merkezleri Programının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bizler de gerek Kalkınma Ajansı olarak, gerekse her bir ildeki diğer kurumlar olarak yoğun bir şekilde bu program ile ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar oldukça yüksek bir ilgi söz konusudur. Yatırım Destek Ofislerimize ve ilgili diğer kurumlarımıza pek çok kişi başvurup bilgi alıyorlar. Destek programının son başvuru tarihi 27 Şubat 2017 olup, başvurular gerek her ilde Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisine, gerekse de Kalkınma Bankası Ankara ve İstanbul birimlerine yapılabiliyor. Bugünkü toplantımızda, bu konuyla da ilintili olan İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerimizi de değerlendirmiş olacağız. Her bir ilimizin yatırım çekme noktasındaki sorunları ve potansiyeli ele alınacak ve çözümüne yönelik, potansiyelin değerlendirilmesine yönelik oluşturulan eylem planları 2017 yılında uygulamaya geçecektir. Toplantımızda Ajansımızın idari süreçlere ilişkin bazı konular da gündeme alınacak olup, kararlarımızın Ajansımız ve İllerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.”

Toplantıya Elazığ Valisi Zorluoğlu’nun yanı sıra Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tunceli Valisi Osman Kaymak ile FKA yönetim kurulu üyeleri katıldı.

