Vali İade-i Ziyaretlerini Sürdürüyor

Vali Ali Kaban, S.S. 21. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı İsmet Bayram’a iade-i ziyarette bulundu.

Vali Kaban, “Esnaf Kredi Kefalet Bölge Birliği Başkanlığımızı ziyaret ettim. Sağ olsunlar daha önce beni yönetimleri ile birlikte ziyaret etmişlerdi. Ben de esnaf ve sanaatkarımızın ülkemizin gerek sosyal gerekse ekonomik dokusundaki önemini bilenlerdenim. Çünkü benim babam da esnaftı. Bu anlamda esnaf hakikaten ülkemizde ekonomik ve toplumsal anlamda sistemimizin belkemiğidir. Eğer bel kemiğimiz rahat ederse hepimiz rahat ederiz. Ayakta durabiliriz. Zira bizim toplumumuzda biz çok sıkıntılı zamanlarda, eğer çok ciddi toplumsal hadiseler olmadıysa, ciddi manada ekonomik bunalım yaşadığımız dönemlerde yağmalama olayı yaşanmadıysa, toplumsal olarak birbirimize girdiğimiz zamanlarda Ailelerimiz güvende olabildiyse, bunun en önemlisi toplumumuzun önünde esnaf ve sanatkarımızın bulunduğu yerde sağlam durmasıdır.

Bu anlamda da onların bir şekilde de ayakta kalabilmeleri yeni dünya düzeni içerisinde Küreselleşmenin getirdiği ekonomik yapılanma içerisinde büyüklerin küçükleri yutamamasının en önemli güvencesi o kredi ve kefalet birlikleridir. Bu anlamda hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bugüne kadar hizmet etmiş olan bakanlarımıza, başbakanlarımıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Zira çok düşük kredi oranlarında Kredi meblağlarından bugün çok yüksek meblağlara ulaşılmıştır. Daha önce yüz milyonlar ile ifade ediliyordu kredi miktarları. Şu anda bu oran milyarlarla ile ifade ediliyor. Hem de öyle bir kaç milyar değil, Türkiye genelinde 25 milyarı bulmuştur. Bu anlamda da hakikaten buna da ihtiyaç var. Kredi faizleri de muhteşem bir şekilde düşmüş durumdadır. Yüzde 47 lerden yüzde 4’lere düşmüştür. Artık uzun vadeli borçlanmaya, 10 yıla varacak sürelere de imkan tanıyor. Tüm bunlar üst üste konulduğunda hakikat bu esnafımızın sanatkarımızın ayakta kalması, her sistemde, her ekonomik yapıda, büyük amiral gemileri olacaktır. Yurtiçi şirketler büyük fabrikalar çok büyük sermayeler bulunacaktır ama asıl sistemi oluşturan küçük esnaf ve sanatkarın varlığı ve duruşudur. Bu anlamda da birlik olarak yürütülen bu başarılı çalışmalarından dolayı başkanımızı kutluyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, “Ben de Sayın Valimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malumunuz olduğu üzere bizim bölge birliğimiz 5 il ve ilçelerinden oluşmaktadır. 17 yıldan bu yana bu görevi sürdürmeye çalışıyorum. Şunu açık yüreklilikle sitem de etmeyerek ifade etmek istiyorum ki, Sayın Valimiz Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşunu ziyaret eden 2. valimizdir. Giden valilerimize suçlamak için söylemiyorum ama belki bizden kaynaklanan eksikliklerden dolayıdır. Ziyaretinden dolayı Sayın Valimize tekrardan teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuz ile birlikte geçen ay kendilerini ziyaret etmiştik. Sağ olsun onlar da bize şeref verdiler. Esnaf camiasını sevindirdiler. Sayın valimizin söylediği sözler üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bizi bizden iyi anlattı. Ama ifade ettikleri gibi faiz oranları yüzde 47 lerden yüzde 4’lere, 5 bin liradan, 5 yüz bin liralara çıkan limitleri konuşuyoruz. Yaklaşık 13-14 yıl önce Türkiye’de kullandırdığımız kredilerin miktarı 150 milyon iken bu gün 25 milyardan bahsediyoruz. Bu da küçük esnaf ve sanatkârın kalkınmasında ekonomimizin sıkıştığı yerlerde, ticaret hacminin sıkıştığı yerlerde panzehir gibi ilaç gibi olmaya başladı. Bize bu kadar desteği veren Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bağlı bulunduğumuz bakanlık olan hemşerimiz Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi beye çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize de nazik ziyaretlerinden dolayı Allah razı olsun diyorum. İnşallah bundan sonra esnaf ve sanatkârımızla dertlerinizi dinlemek üzere sık sık bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Semerkant Vakfına geçen Vali Kaban, Vakıf Başkanı Ali Birgin’e iade-i ziyarette bulundu.

Vakıf Başkanı Birgin tarafından karşılanan Vali Kaban, başkan ve vakıf üyeleri ile bir süre sohbet ettiler. Vakıf çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Kaban çalışmalarından dolayı Vakıf Başkanı Birgin ve üyelerine teşekkür etti.

Son olarak Beyaz Ay Derneği Malatya Şubesi Başkanı Yılmaz Alaca’ya iade-i ziyarette bulunan Vali Kaban, Dernek Başkanı Alaca ve dernek üyeleri bir süre sohbet ettiler. Dernek Başkanı Alaca derneğin yaptığı faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Kaban’a bilgiler vererek daha iyi hizmetler yapabilme noktasındaki taleplerini bildirip ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra faaliyet ve çalışmalarının yapıldığı dernek binasını gezen Vali Kaban, “Burada yapılan faaliyetlerle, engelli kardeşlerimize çok önemli katkılar sunulduğunu görüyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

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