Vali İstanbul’daki Malatya STK’larını Ziyaret Etti

Malatya Valisi Ali Kaban, İstanbul’da Malatya Eğitim Vakfı (MEV), Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) ile Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) merkezlerini ziyaret etti.

MALATYA EĞİTİM VAKFI

Vali Ali Kaban Malatya Eğitim Vakfını ziyaret etti. Vali Kaban ziyarette Malatya Eğitim Vakfının Kurucu Üyesi Milli Eğitim Eski Bakanı Metin Emiroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Elgül, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Taçyıldız, Kadriye Yüksel, Prof. Dr. Müslüm Çiçek, Mehmet Koçdağ, Muhasip üye Av. Vural Kızrak ve Vakıf Müdürü Zehra Hanlıoğlu ile sohbet ortamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Elgül, Vakfın Genel Merkezinin İstanbul’da olduğunu Ankara ve Malatya’da da şubelerinin bulunduğunu, her yıl yükseköğrenim okuyan yaklaşık 1000 öğrenciye burs verdiklerini, bu sayının artması için çaba sarf ettiklerini söyleyerek Vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Kaban ise Malatya Eğitim Vakfının okuyan öğrencilere burs vererek eğitim kalitesini yükselttiğini, bu çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu belirterek başarılar diledi.

MALATYALI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Vali Ali Kaban, Malatyalı İş Adamları Derneğine ziyarette bulundu. Vali Kaban’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretler arasında MİAD’ da vardı. Malatyalı İş Adamları Derneği Başkan Vekili Zeki Baykal, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Paşahan, Ahmet Güler ve İrfan Arslan ile bir araya gelen Vali Kaban iş adamları ile görüşmeler yaptı.

MALATYA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BİRLİĞİ

Vali Ali Kaban, Adil Gevrek’in başkanlığını yaptığı (MASTÖB) Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği’ni ziyaret etti. MASTÖB genel merkezinde düzenlenen programda Malatya’nın değerleri, Malatya’nın geleceği, Malatya’yı daha güzel hale getirebilmek için nelerin yapılabileceği istişare edilerek çözümler üretildi. Genel Başkan Gevrek, MASTÖB’ün çalışmaları hakkında bilgiler verirken ileriye dönük projeleri de dile getirdi. Vali Kaban ise yaptığı açıklamasında yaklaşık 5 aydan beri Malatya’da olduğunu belirterek, “Kısa süre içersinde Malatya’da olmama rağmen Malatya’nın her anlamda çok güzel bir yer olduğunu insanların pozitif olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu. MASTÖB yönetim kurulu üyelerini de tek tek dinleyen Vali Kaban ihtiyaç duyulan her sorunla ilgileneceklerini gerekli adımların atılacağını Malatya için ellerini taşın altına koyacaklarını bildirdi.

MALATYA DERNEKLER FEDERASYONU

Vali Ali Kaban, Yılmaz Durmuş başkanlığındaki (MADEF) Malatya Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti. Vali Kaban’a MADEF’in çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz Durmuş, Malatya’nın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu kendileri için en önemli hususlardan birinin bu olduğunu ve Vali Ali Kaban’ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Vali Kaban ise yaptığı konuşmasında Malatya’nın güzelliklerinden bahsederek, “Malatya’nın insanı çok sıcak, Etki alanı geniş olan bir vilayet. Malatya denilince akla huzur geliyor. Malatyalılar gurbette de birlik ve beraberlik içerisinde. Ben bir birey olarak Ali Kaban olarak bana bu sıcaklığı sunduğunuz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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