Vali Kaban Kale İlçesinde

Malatya Valisi Ali Kaban, Kale ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Hacı Mecit Karaca Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kaban, muhtarların talep, sorun ve önerilerini dinlemek ve yerinde çözmek için ilçeye geldiğini ifade etti.

Daha sonra muhtarlar talep ve önerilerini anlatmasının ardından, ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe Belediye Başkanı Cemal Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

AA