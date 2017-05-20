Vali Korucularla Bir Araya Geldi

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde göreve yeni başlayan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak, Pütürge ilçesinin ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili düzenlenecek toplantı öncesi göreve yeni başlayan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti.

Toprak, burada yaptığı konuşmada, göreve başlayan koruculara başarı dileyerek, şunları kaydetti:

“Güvenlik korucularımız da bizim için önemlidir, özellikle kırsal kesimler de jandarma teşkilatımızla ilçenin huzur ve sükunu noktasında kanunlarla verilen ve tanımlanan görevler içerisinde görevlerini ifa ediyorlar. Son zamanlarda gerek kanunlarla, gerek kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuatlarla getirilen yenilikler, gelişmeler güvenlik korucularımızın sadece isminin değiştirilmesi değil, onun dışındaki ekonomik ve sosyal haklar, görev tanımı ve görev yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları da verilen önem çerçevesinde ortaya koymuştur. Sizlerin görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza ben inanıyorum. Yolunuz açık olsun, Allah her türlü kazadan beladan hepinizi, hepimizi, ülkemizi, devletimizi, milletimizi korusun.”

Türkiye’nin sıkıntılı günler geçirdiğini aktaran Toprak, şöyle devam etti:

“Çünkü bizim bulduğumuz coğrafya sıkıntılı bir coğrafya. Dolayısıyla her türlü terör örgütünü yeşertmek isteyen, onları vücuda getirip üzerimize salmak isteyenler olabiliyor. İçeriden, dışarıdan hepsini yaşadık. Bu ihanetlerin tehlikelerin karşısında dimdik ayakta olacağız, uyanık olacağız ve vatandaşlarımızı, ailemizi, çevremizi, milletimizi, devletimizi bu ihanet odaklarına karşı daha dikkatli olmaya uyanık davranmaya da adeta çağıracağız. Dolayısıyla bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz dışarıdaki hain hesaplar ne olursa olsun içerideki bu hainlerin piyonları kim olursa olsun bizim milletimizin, 80 milyonun gücü, 80 milyonun kardeşliği, birliği, beraberliği bizim için esastır. Biz birliğimizi, beraberliğimizi bozmadığımız sürece bizi alt edecek, bekamızı, devletimizi gücünü ortadan kaldıracak hiçbir kuvvet asla ve asla olamaz.”

AA- Bülten