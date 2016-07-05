Vali Önce Onlarla Bayramlaştı

Vali Mustafa Toprak ve eşi ,Huzurevi, Erkek Yetiştirme Yurdu ile MİAD Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek, buralarda barındırılan yaşlı ve çocuklar ile bayramlaştı.

Ziyaretlere ilişkin olarak Valilikten yayınlanan basın bülteni şöyle:

“Vali Toprak ve eşi Avukat Selime Toprak, Erkek Yetiştirme Yurdunda Vali Yardımcıları Miktat Alan ve Bülent Güven, Malatya İl Emniyet Müdür Vekili Tarık Gezgiç, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Oktay Taş ve müdürlük yetkilileri tarafından karşılandılar.

Çiçeklerle karşılanan Vali Toprak ve eşine çocuklar ve gençler sevgi gösterisinde bulunurken, bayram öncesi kendilerini yalnız bırakmayarak ziyaret etmelerinden dolayı mutlulukları da gözlerinden okunuyordu.

Çocuklarla ve gençlerle uzunca bir süre sohbet eden Vali Toprak ve eşi öğrenim durumları ve ilerideki hedefleri hakkında da bilgiler aldı. Ziyaret sonrası bayram harçlığı veren Vali Toprak ve eşine çocuklar ve gençler teşekkür ettiler.

Vali Toprak, çocuklar ve gençlerin aile ortamı içerisinde yetiştirilmelerinin önemine değinerek, böylelikle çocukların ve gençlerin devletin himayesinde daha sağlıklı ve özgüvenli olarak yetiştiklerini ve kendilerini hayata daha iyi hazırladıklarını belirtti.

Buradan beraberindekilerle MİAD Sevgi Evlerine geçen Vali Toprak ve eşi, ilk olarak 0-18 ay yaş gurubundaki küçük çocukların ve bebeklerin kaldığı evlerden birisini ziyaret ettiler. Çocuklara hediyeler vererek onları kucaklarına alıp seven Vali Toprak ve eşi onlara anne ve baba sevgisi ile yakınlık gösterdi. Çocuklarda bu yakın ilgi ve sevgi karşısında onlardan ayrılmak istemediler. Bazı çocuklar Vali Toprak’la birlikte oyun oynarken bazıları da kendilerini görüntüleyen memurun elinden fotoğraf makinasını almak isteseler de görevli personelinde yardımı ile Vali Toprak ve eşinin fotoğrafını çektiler.

Toplantı Salonunda Anaokulu, 13-18 yaş gurubundaki çocuklarla bir araya gelen Vali Toprak ve eşi onlarla da sohbet ettikten sonra küçük kız ve erkek çocuklarının yanlarına giderek onlara sevgi göstermelerinden memnun kaldılar. Bazı erkek çocukları da Vali Toprak ile yakından ilgilenirken Vali Toprak’ı her küçük çocuk gibi soru yağmuruna tuttular, Vali Toprak’ da büyük bir ilgi ve sabırla sorularına cevap verdi. Ziyaretin sonunda buradaki çocuklara da bayram harçlığı dağıtan Vali Toprak ve eşi ile yanındakiler hep birlikte Huzurevine geçtiler.

Huzurevi sakinleri tarafından mutlulukla karşılanan Vali Toprak ve eşi herkesin tek tek bayramını kutlayarak, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini ilettiler.

Türkçe konuşmayı tam bilmeyen bir huzurevi sakini ile görevliler aracılığı ile Vali Toprak ve eşi’ ne kürtçe teşekkürlerini iletti.

86 yaşında devlet memuru emeklisi bir huzurevi sakini, herkese nice bayramlar dileğinde bulunarak, Devlete, millete huzur ve güzellikler, insanlık ve kardeşlik vermesi temennisinde bulunarak küçükleri sevmenin büyükleri bilmenin ve onlara saygı göstermenin gerekliliğini dile getirdi. “Aşıklar diyarı, gardaşlar diyarı, gakkoşlar diyarı, dadaşlar diyarı hepimiz biriz” diyen Mehmet Aktaş ziyaret dolayısı ile teşekkür ve minnettarlığını belirtti.

Vali Toprak’da ‘Bayramların bize getirdiği; Sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği dalga dalga yaymak, bizi var eden yetiştiren büyüklerimize olan minnettarlığımızı ortaya koyabilmektir. Allah devletimize, milletimize esenlik versin, huzur versin, güzellik versin. Bu güzel bayramlar yüzü suyu hürmetine dayanışmamızı, paylaşmamızı, sevgimizi, kardeşliğimizi, hoşgörümüzü Allah eksik etmesin.” dedi.

Vali Toprak ve eşi huzurevi sakinlerinin isteğini geri çevirmeyerek hepsi ile teker teker fotoğraf çektirdikten ve bayramlarını kutladıktan sonra buradan ayrıldılar.”

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