Vali Şahin Tünelleri İnceledi

Vali Vasip Şahin, Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde yapılmakta olan Karahan Tüneli ile Malatya-Adana Karayolu üzerindeki Erkenek Tünelinde incelemelerde bulundu.

Vali Vasip Şahin, beraberinde karayolları yöneticileri ile birlikte Karahan Tüneli’nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şahin, tünel içerisini gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Şahin’e verilen bilgide her biri bin 607 metre uzunluğunda gidiş-geliş şeklinde olacak olan iki tünelin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanarak ulaşıma açılması ile Malatya-Kayseri yolunda ulaşımda büyük rahatlama sağlanacağı ve Malatya’dan batı illerine ulaşımın daha kısa sürede gerçekleşeceği belirtildi.

Vali Şahin, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Soğukpınar ile birlikte Erkenek Tüneli’ne giderek buradaki çalışmaları da yerinde inceledi. Vali Şahin’e verilen bilgide çalışmaların devam ettiği tünellerin çift taraflı bin 850 metre uzunluğunda olduğu ve bağlantı yollarının da tamamlanması ile ulaşıma açılarak Kuzeyden Güneye ve Doğudan Güneye ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı, Akdeniz ve Karadeniz limanlarını da birbirine bağlayacağı kaydedildi.

Vali Şahin, Erkenek beldesinde faaliyet gösteren su şişeleme tesisini de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahin, Malatya’da çok güzel su kaynakları bulunduğunu belirterek bu tür tesislerin daha da çoğalması temennisinde bulundu.

Levent Vadisi’nde İnceleme

Vali Vasip Şahin, Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’nde geçtiğimiz yıl yaptırılan Seyir Terası’na çıkarak bölgeyi inceledi.

Levent Vadisi Seyir Terası’ndaki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şahin, bir süre k bölgeyi yakından inceledi.

Bu arada, Levent Vadisi Seyir Terası’ndaki bazı onarım ve çevre düzenleme işlerinin ise önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.