Vali Saran, Büyükşehir İçin Gitti



Malatya Valisi Ulvi Saran’ın, büyükşehir belediyelerinin sınırlarının genişletilmesi ve 13 ilde büyükşehir belediyesinin kurulmasına dair kanun çalışmalarıyla ilgili olarak Ankara’da yapılan toplantıya gittiği öğrenildi.



Vali Saran’ın Ankara’da bulunması nedeni Valiliğe, Vali Yardımcılarından Murat Çağrı Erdinç’in vekalet ettiği belirtildi.

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