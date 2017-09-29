Vali Sivas’taki Zirveye Katıldı

Vali Ali Kaban, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu tarafından Sivas’ta düzenlenen “3. Organize Sanayi Mesleki Eğitim Zirvesi” programına katıldı.

Mesleki teknik eğitim, mevcut uygulamalar, beklentiler ve hedeflerle ilgili konuların ele alındığı ve Sanayici ve iş adamlarının da katıldığı “3. Organize Sanayi Mesleki Eğitim Zirvesi” programından sonra Vali Kaban, Sivas Valisi Davut Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ile birlikte Sivas Kültür Merkezi’nde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından açılan ’Sultan Şehir Bilimle Şenleniyor’ adlı bilim fuarının açılışını gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri incelediler.

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