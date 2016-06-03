Vali Toprak İzmir’e Veda Ediyor

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) Müteşebbis Heyet Başkanı olarak da görev yapan Malatya’ya atanan İzmir Valisi Mustafa Toprak, başkanlık ettiği son müteşebbis heyet toplantısında sanayicilere veda etti.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanan İzmir Valisi Mustafa Toprak (fotoğrafta sağda), veda ziyaretlerine başladı. 31 Mayıs 2013 tarihinden beri Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) Müteşebbis Heyet Başkanı olarak da görev yapan Toprak, başkanlık ettiği son müteşebbis heyet toplantısında sanayicilere veda etti. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, yaptığı hizmetlerden dolayı Toprak’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

“SORUNLARA SAHİP ÇIKTI”

Toprak’ın 3 yıl boyunca KOSBİ’ye önemli hizmetleri olduğunu, birçok sorunu çözdüğünü ve 17 yıllık Yiğitler Barajı rüyasının gerçeğe dönüşmesini sağladığını dile getiren Porsuk, “Biz sanayiciler olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim her toplantımıza katıldı. Sorunlarımıza bizden daha çok sahip çıktı. Yaşadığımız birçok sıkıntının aşılmasında bize destek oldu. Kendisine sanayiciler olarak çok teşekkür ediyoruz. Malatya’da da başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz” dedi.

“KOSBİ EMİN ADIMLARLA BÜYÜYECEK”

Vali Mustafa Toprak ise KOSBİ’de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana bir nefer gibi çalıştığını söyledi.

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birinde görev almayı özellikle kendisinin tercih ettiğini açıklayan Toprak, ülkesine katma değer ve istihdam sağlayan sanayicilere katkı sağlamanın kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu kaydetti.

Görev süresi boyunca bölgede yaşanan sorunları Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu’nun da uyumlu çalışması ile aştıklarını ve KOSBİ’nin bundan sonra güvenli bir şekilde yoluna devam ederek büyüyeceğinin altını çizen Vali Toprak, “KOSBİ, bölge sanayicilerinin en iyi hizmeti en düşük maliyetle alabilmesi için çalışıyor, proje üretiyor. Bölge özellikle çevre yatırımları ve yenilenebilir enerji projeleri ile Türkiye’de örnek sanayi bölgeleri arasında yer alıyor. Parselasyon planlarının da onaylanması ile hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Bölgedeki su sorununun çözümü için Yiğitler Barajı protokolünü de imzaladık. 4 yıl içinde bu baraj bölgeye kazandırılacak. KOSBİ, bütçe disiplini ile de örnek bir bölge. Bütçesini çok iyi yönetiyor. KOSBİ yoluna emin adımlarla güvenli bir şekilde yürüyecek. Burada görev almaktan, katkı sağlamaktan ve nefer gibi çalışmaktan onur duydum. Bende ülke refahını yükselten, üretim yapan sanayilcilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmir, iha