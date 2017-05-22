Vali Toprak Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
Malatya Valisi Mustafa Toprak, Yeşilyurt Cumhuriyet Örnek Köy Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarete, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’da katıldı.
Yeşilyurt Cumhuriyet Örnekköy Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzalayan Vali Toprak, vatani görevini yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi.
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