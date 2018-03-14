Vali ve Eşi Yetimler Kervanı Derneği’ni Ziyaret Etti

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban’ı karşılayan Dernek Başkanı İhsan Çolak, Dernek faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi verirken birlikte dernek binasını gezdiler.

Yetim ve öksüz çocuklar ve aileleri ile bir araya gelinen programda Dernek Başkanı İhsan Çolak, “Kıymetli misafirler, Yetimler Kervanın kıymeti kızları, torunları hepiniz hoş geldiniz. Bugün devletimizin Malatya’da en yüksek makamı olan Sayın Valimiz sizlerle sohbet etmek için geldi. Sayın Valimize ve eşlerine tekrar teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum” dedi.

Vali Ali Kaban yaptığı konuşmada “Öncelikle ben bu akşam bizi burada sizlerle buluşturan çok değerli İhsan Bey’e ve onunla birlikte bu faaliyetleri yürüten bütün emektarlara teşekkürü bir borç biliyorum. Bizim orada memlekette şöyle bir adet vardır. Bir eve davet edildiğiniz de davet eden kişi size bir şey ikram ettikten sonra teşekkür eder. Halbuki davet edilenin teşekkür etmesi gerekir değil mi burada bunun sebebi şudur biraz Hazreti İbrahim’in mantığıyla hakikaten daveti kabul eden kişi ikram etmiştir. Bu manada düşünecek olursak bugün size bir şekilde yardım eden, hizmet eden, destek veren insanların bunlar hepimiz olabiliriz size teşekkür etmesi lazım. Sizler buna vesile olduğunuz için teşekkür ediyoruz.

Bir başkasına burnu havada bir tarzda Allah’ın kendisine verdiği nimetlerle o nimetlere güvenerek sanki o nimetler kendisininmiş gibi en baştan, sanki o nimetler ilelebet kendisinde kalacakmış gibi kibir göstermesi ne kadar kötüyse Allah’ın bir insanı bir şekilde imtihan etmek için bazı şeylerde eksiltmesi ve bu eksikliğe rağmen tekrar insanın kibir göstermesi o kadarda kötü bir şeydir. Bu anlamda ben buradaki bütün kardeşlerimin Allah’ın bir imtihanı gereği bugün böyle olması gerektiği için ve bu anlamda da eline Allah’ın imkan verdiklerine fırsat vermek adına bir duruşta bulduklarını düşünüyorum. Ama unutmayalım ki ayette geçtiği gibi insanların arasında Allah günleri dönüp dolaştırır hiç kimsenin yanında hiçbir şey kar kalmaz, bakarsınız çok güçlü olan ‘düşmez kalkmaz bir mevladır’ yerde sürünür, bakarsınız başkalarına alabildiğine fark atmış görünen insan herkesten geride kalır. Bakarsınız Allah bir yetim bir öksüz kulunu seçer ve alemlere rahmet olarak peygamber ilan eder ve o kıyamete kadar bütün zamanlarda sürekli anılan yegane kişi olur. O Allah’ın resulü olur. O Allah’ın yetim ve Öksüz bıraktığı arasından seçtiğidir. İşte o anlamda bulunduğumuz yere hiçbir şekilde ilelebet orada öyle kalacakmış gibi bakmayalım. Bunların hepsi bir imtihandır. İmtihandır çünkü verirken de imtihan eder alırken de imtihan eder. Önemli olan bulunduğumuz zamanı hakikaten iyi değerlendirmektir. İşte o zamanı bize varlık nimetini veren Rabbe şükür ederek geçinebilirsek biz Kârlı insan oluruz. Sonra geriye dönüp baktığımızda pişman olmayacağınız bir zaman dilimi geçirmiş oluruz.

Ben bu girişten sonra Yetimler Kervanı ile tanışmamızdan bahsedeyim size. Bir gün Millet Meclisi’nin bir araştırma komisyonu ilimize geldiler ve bu sosyal yardımlarla ilgili hususlarda ilimizin genel görünümünü yakından görmek istediler. Benim de gelişimin ilk aylarıydı. Burada örnek olan başarılı çalışma olarak ortaya konulan 3 veya 4 örnekten birisi Yetimler Kervanı idi. İlk kez orada İhsan Bey’i tanıdım ve anlattığı şeyleri duyunca çok mutlu olduğunu böyle bir yapının kurulmuş olmasından böylesine başarıyla yürütüyor olmasından çok mutlu oldum. Çünkü bizim bütün kültürümüzde, inancımızda, birikimimiz de en önemli yerlerden biriside Yetimler ve Öksüzler üzerine kurulmuştur ve burada dedik ya peygamberini Allah onlar arasından seçmiştir bu ikramdır. Bu çok ciddi bir düzeyde ikramdır. Böyle olunca her şey bitiyor mu? Bitmiyor. Bilakis sorunlar başlıyor. Eğer sahip çıkmazsak bu sefer dünyayı kötülüğe bulamak için adeta yemin etmişçesine çalışan bir kısım grupların en fazla üzerine oyun oynadıklarından birisi yetimler ve öksüzlerdir. Onları alabildiğine kötü emellerine kötü niyetlerine yönelik olarak kullanmak adına dünyanın değişik yerlerinde çok kötü uygulamalar yapıyorlar. Bunları bildiğim için bir yetim öksüz çalışması oldumuydu ben orada heyecanlanırım bunu yapanlara karşıda çok büyük muhabbet beslerim. Çünkü bu bir Allah’ın emanetidir. İşte o Allah’ın emanetini yürüttüğünü gördüm. İhsan Beylerin çalışmasını daha sonra yakından tanıdığım da yapılan işlere destek verme hususunda bizim başka yapabileceğimiz hiçbir bir şey yoktu. Onlar zaten o kadar güzel bir düzen kurmuşlar ki kimseden de bir şey istemiyorlar. Yaptıkları işi hiçbir şeye âlet etmiyorlar. Başkası olsa belki siyasete alet eder. Burası üzerinden bir yerlere zıplamak ister ama onlar gayet mütevazı, gayet boynu bükük. Alabildiğine kurdukları güzel bir düzenle bu yardım faaliyetlerini Hani Alan el veren el onlar sadece aracı. Tıpkı Mevlana’da olduğu gibi alıyorlar ve veriyorlar bu çarkı çeviriyorlar. Ben bu anlamda kendileriyle bu başka projelerde yapmamız hususunda çok istekli oldum. Onlar da sağ olsunlar hayır demediler. Bu çalışmanın üstüne bir de kendisine yetemeyen belli bir yaşa ulaşmış belli eksiklikleri olan insanımıza destek verilmesi hususunda onlar bir görev aldılar. Hanımefendinin yürüttüğü bir ‘Gönül Elçileri Projesi’ içerisinde bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki o projeyi de hiç ara vermeden mümkünse arttırarak devam ettirelim. Çünkü orada da bizim bakımımıza muhtaç, kapıdan birisi geçse de bize bir selam verse diye bakan çok insanımız var ama bunu yapıyorlar ben burada huzurunuzda kendilerine İhsan Bey’in şahsında bütün emeği geçen kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Tabii konuşmak güzel, alabildiğine uzun konuşabiliriz ama sizi dinlemek benim için daha önemli bir husus bu anlamda sizi dinlemek isterim

Neriman Kaban yaptığı konuşmada, “Yetimler Kervanı büyük bir aile bizde bu ailenin bir ferdi olmak için buradayız. Sizlerden olmak sizinle beraber olmak bizim için de gerçekten heyecan verici, huzur verici bir ortam. Bu anlamda daha sık birlikte olmak için değişik projelerde ve zamanlarda bir araya gelmek istiyoruz. Sizleri sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Bugün sizleri dinlemek için geldik. Çocuklarımızı, gençlerimizi, annelerimizi, teyzelerimizi sizin sorunlarınızı dinleyip elimizden geldiğince size destek vermek için geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin ferdi olarak gördüğün için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Programda Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban misafirlerle sohbet ederek soru, sıkıntı ve önerilerini dinlediler.

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