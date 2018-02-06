Vali’den Battalgazi Toplantısı

Vali Ali Kaban, Battalgazi ilçesinde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, İlçe Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fedaş-Aksa Müessese Müdürlüğü, DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği Yetkilileri, Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Kanaat Önderleri katıldı.

Toplantıda Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini iletirken toplantının sonunda ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonunda Muhtarlar Vali Kaban’ı ilçelerinde görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirmiş olmasından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Bülten