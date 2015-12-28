Validen Destek Sözü

Vali Süleyman Kamçı, beraberinde sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile birlikte Ayakkabıcılar Çarşısı’nda 9 gün önce ayakkabı mağazası kundaklanarak tamamen yıkılan esnafı ziyaret ederek, bilgi aldı.

Malatya’da 15 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda, çok sayıda suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Doğukan G. (son fotoğraftaki) adlı şüpheli Fırat İlköğretim Okulu’nun kantinine hırsızlık amacıyla girdikten sonra orayı ateşe vererek yakmış, ardından da Söğütlü Camii’nin arkasındaki Ayakkabıcılar Çarşısı’nda İbrahim Özer’e ait 2 katlı ayakkabı mağazasını ateşe vererek yakmıştı. İçerisindeki tüm malzemelerin yandığı Ayakkabı Mağazasında yaklaşık 500 bin TL tutarında zarar oluşmuş, Ayakkabıcılar Çarşısı ise büyük bir tehlike atlatmıştı. Şüpheli Doğukan G., kundakladığı mağaza da vücudunun bir kısmının yanması nedeniyle 4 gün hastanede tedavi görmüş ve ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

Vali Süleyman Kamçı, beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç ile birlikte mağazası yanan İbrahim Özer’i ziyaret ettiler.

Ziyarette yangın hakkında bilgi alan Vali Kamçı’ya mağaza sahibi İbrahim Özer, “Şahıs, alt katı tutuşturmuş, orta katı tutuşturmuş ve çıkarken kendisini de yakmış. Mağazaya hırsızlık amacı ile girmiş, tanımıyoruz şahsı. Burada bir çanta almış ve doldurmuş. Kendisi can havliyle çıkarken üst katta bırakmak zorunda kalmış. Bir çift bot almış, bir çift spor ayakkabı almış, bir çanta almış, onları da bırakıp kaçmış” dedi.

Vali Kamçı, mağaza sahibi İbrahim Özer’e sıkıntıların çözümü için destek olacağını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Oda başkanları da gereken desteği vereceklerini belirttiler.

Vali Kamçı, beraberindeki başkanlar ile birlikte Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki çay ocağında oturarak esnaflarla sohbet etti.