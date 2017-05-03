Vali’den EYMS Mesajları.. “Kenetlenelim”

Evkur Yeni Malatyaspor’un deplasmanda Bandırmaspor karşısında aldığı 5-0’lık yenilgiden sonra sosyal medya hesabında açıklama yapan Vali Mustafa Toprak, sarı-kırmızılı takıma her şart altında destek olunması çağrısında bulundu.

Vali Toprak, twitter hesabında yayınladığı mesajlarda, “Malatyaspor’umuzun etrafında bugün değilde ne zaman kenetleneceğiz. Takımımıza inanalım. Güvenelim. Destekleyelim. İnşallah YeniLiğ-YeniStadyum” ve “Malatyasporunuzun 3 maçı kaldı. Her şart altında destekleyelim. Moral&motivasyonunu bozucu beyan ve yaklaşımlardan uzak duralım. Kenetlenelim.” dedi.

Bu arada, Evkur Yeni Malatyaspor kafilesi Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece yarısından sonra uçakla Malatya’ya döndü. 01.00 sıralarında havalimanına gelen kafile, buradan geniş polis önlemi eşliğinde Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesislere geçti. Kafilenin geçişi sırasında havalimanı ile Orduzu Pınarbaşı arasındaki tüm kavşaklarda polis ekipleri önlem aldılar ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Kafilenin gelişinden sonra bir grup taraftar da tesisler çevresine gelirken, bu grubun yaklaşmasına izin vermeyen polisin önlemleri sürüyor.

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