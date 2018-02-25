Validen Gaziye ve Şehit Ailelerine Ziyaret

Vali Ali Kaban, Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan Uzman Çavuş Orkun Deveci’ye, 1995 yılında Deveci Radar Baskınında şehit olan Hasan Bulut ile 1997 yılında Van’ın Çaldıran ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Oğuz Gürbüz’ün Hekimhan ilçesinde ikamet eden ailelerine ziyarette bulundu.

Hafta sonunu Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askere ve şehit ailelerine yönelik ziyaretlere ayıran Vali Kaban’a 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kocaoğlu, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efandioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal eşlik ettiler.

Ziyarette gazi asker ve ailesine “geçmiş olsun” dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Vali Kaban, gösterdiği cesaret ve kahramanlık örneğinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Şehit ailelerini de ziyaret eden Vali Kaban, şehitleri bir kez daha rahmetle anarak Allah’tan rahmet diledi. Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Necmi Ünsal tarafından ise Kuran-ı Kerim okundu ve ardından tüm şehitlerimize dua edildi.

Yaralı uzman çavuş ve şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Kaban’a teşekkürlerini ilettiler.

Bülten- malatyahaber.com