Validen Hayırseverlere ‘Eğitim Alt Yapısına Katkı’ Çağrısı

Arapgirli hayırseverler tarafından ilçede yaptırılacak olan ve e imzalanarak Valiliğe gönderilen İmam Hatip Ortaokulu’na ait yapım protokolü Vali Toprak’ın başkanlığında düzenlenen törenle imzalandı.

Arapgirli Hayırseverler Gönül Durudoğan, Tayfur Kutlay ve Ali Tayfun Kutlay ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında imzalanan Protokolün imza törenine Apargir İlçe Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’da katıldı.

Vali Toprak; ” Bugün ilimiz eğitim açısından yeni kazanımlar elde etti. Eğitime % 100 Destek Kampanyası çerçevesinde Arapgirli Hayırsever hemşerilerimiz Gönül Durudoğan, Tayfur Kutlay ve Ali Tayfun Kutlay tarafından 12 derslikli bir İmam Hatip Ortaokulu yaptırılarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredilecektir.

Bu gün Türk Kızılayı tarafından Battalgazi ilçemizde yaptırılacak Anaokulunun protokolünü de imzaladık. Eğitime destek sağlayan kurum ve kuruluşlarımız ile hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ve katkıları bu şekilde devam ettiği takdirde 2019 yılında tekli eğitime geçme hedefimize daha da erken ulaşacağımızı düşünüyorum. Bizlere bu konuda destek olan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Toprak ayrıca “Tüm hayırseverleri, iş ve ticaret dünyası ile meslek örgütlerini Malatya’nın eğitim alt yapısına katkı sunmaya, okul, derslik ve eğitim tesisleri yapmaya davet ediyorum. Gerek Malatyalı ve gerekse kalbi ve gönlü Malatya ile atan tüm vatandaşlarımızı katkı sağlamaya davet ediyorum. Daha önceki yıllarda hayırseverlerimiz ile iş ve ticaret dünyasının değerli erbapları nasıl katkılarını sundularsa şimdi de bu katkıyı daha fazlasıyla sunacaklarına inanıyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

KIZILAY’DAN ANA OKULU..

Bu arada Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Malatya’da yaptırılacak ‘Türk Kızılayı Anaokulu’ projesine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında protokol imzalandı.

Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Malatya Kızılay Şube Başkanı Avukat M. Umut Yalçın Anaokulu’na ait proje ve protokol hakkında bilgilendirmede bulundular.

Bilgilendirme sonrası İstanbul Türk Kızılayı Şube Başkanlığı tarafından Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesinde Türk Kızılayı adına yaptırılacak anaokulu projesine yönelik hazırlanan ve Türk Kızılay’ı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım tarafından imzalanarak gönderilen protokol Vali Toprak’ın başkanlığında imza altına alındı.

Vali Toprak; ” İlimizde 2019 yılına kadar ikili eğitim kuruluşlarının tekli eğitime dönüşmesi hedeflerimize ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz.

Bu hedefime ulaşmamıza katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız ile hayırsever vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de burada bunun güzel bir örneğini oluşturan ve ilimize bir Anaokulu daha kazandıracak olan Türk Kızılayı’ na ve İstanbul Şube Başkanı Sayın İlhami Yıldırım’a teşekkürlerimi sunuyorum. ”dedi.

Kızılay Şube Başkanı Av. Yalçın’da, “Kızılay olarak hayatın her alanında varlığımızı gösteriyoruz. Topluma faydalı olmanın ilk prensibinin de eğitime yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple gerek öğrenci burslarımızla hizmet verdiğimiz gibi bu kez de İstanbul Kızılay Şube Başkanımız İlhami Yıldırım’ın destekleri ile Malatya’da Türk Kızılayı adına bir anaokulu projesine başlıyoruz bu sebeple kendilerine minnettarız. Yine eğitime verilen önem geleceğe verilen önem bilinciyle bu güne kadar Türk Kızılayı yanında duran ve bize güç veren Malatya Valimiz Sayın Mustafa Toprak ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı’ya da şükranlarımızı sunuyor, Türk Kızılayı Anaokulunun Malatya’ya hayırlı evlatlar yetiştirmesini diliyoruz.”dedi.

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