Validen ‘Hızlı Tren’ Temennisi

Vali Mustafa Toprak, Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce 13 Şubat 1931 Cuma günü Malatya’yı güneye ve güney illerinin de Anadolu’ya bağlantısını sağlayan demiryolu açılışını gerçekleştirmek üzere Malatya’ ya geldiği günden beri Malatyalılara ve bağlı bulunduğu illere hizmet veren Demiryolu İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bu günkü adı ile TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Toprak Bölge Müdürü Üzeyir Ülker ve Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli tarafından karşılandı.

Bölge Müdürlüğü içerisinde oluşturulan sergi salonunda sergilenen maket lokomotif ve vagonları inceleyerek bunlar hakkında Bölge Müdürü Ülker’den bilgiler alarak yine aynı alanda sergilenen Demiryolu şehitlerinin fotoğraflarının yer aldı panoyu inceleyerek terör kurbanı olan şehitler için dua etti.

Bölge Müdürü Ülker’den faaliyetleri, yatırımları ile devam eden ve yeni projeleri hakkında bilgi alan Vali Toprak, Türkiye’nin son yıllarda ulaşım alanında ve bu alandaki yatırımlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek Yüksek Hızlı Tren projesinin Malatya’da da bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu.

Vali Toprak, ülkemizin demiryolu ulaşımında son yıllarda kat ettiği ilerlemenin Malatya ve Türkiye için hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulunarak, Bölge Müdürü nezdinde tüm demiryolu çalışanlarına başarılar diledikten sonra Bölge Müdürlüğü’nden ayrıldı.

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