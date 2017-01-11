Vali’den Meteoroloji’ye: ‘Tahminleriniz Hiç Tutmuyor’

–Bugün yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Malatya Valisi Mustafa Toprak ile Meteoroloji İl Müdürü Ali Sigergök arasında esprili bir diyaloga sahne oldu.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin güncel yatırım durumunu açıklayan Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, bazı yatırımların yürütülmesi konusunda kar yağışı nedeniyle aksamalar yaşandığını belirtti.

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Torun’un bu yöndeki açıklaması devam ederken, Vali Mustafa Toprak devreye girdi ve Meteoroloji Malatya İl Müdürü Ali Sigergök’e hitaben, esprili bir uslupla “Tahminleriniz tutmuyor. Kar yağacak dediniz, çocuklarda bir tatil beklentisi oldu ama yağmadı” dedi.

Toplantıda gülüşmelere yol açan Vali Toprak’ın bu esprisi üzerine, Meteoroloji İl Müdürü Sigergök ise, “Sayın Valim, kar her tarafa yağdı ama Malatya merkeze yağmadı, yüksek yerlere, dağlara yağdı” şeklinde cevap verdi.

“Yağmadıysa senin de yapacağın bir şey yok’

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Vali Mustafa Toprak ile Meteoroloji İl Müdürü Ali Sigergök arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Vali: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün tahminleri hiç tutmuyor. Kar yağacak dediniz, çocuklarda bir tatil beklentisi oldu ama yağmadı.

Meteoroloji İl Müdürü: Her tarafa yağdı ama Malatya’ya yağmadı.

Vali Toprak: Faklı gösteriyor yağmıyor. Yağmur gösteriyor yağmıyor. Neden? Verileri dağların tepesine göre mi alıyorsunuz?

Meteoroloji Müdürü: Yok hayır Sayın Valim. Tahminlerimizde bekliyorduk ama yağmadı.

Vali: Ama yükseklere, dağlara yağdı.

Meteoroloji Müdürü: İlçelere yağdı.

Vali: İlçe merkezleri dediğimiz noktalarda bir iki yer hariç ilçelere de yağmadı aslında. Eskiden köy diye adlandırdığımız bazı yerlere yağdı. Ama tabi senin de yapacağın bir şey yok.

Metaoroloji, geçtiğimiz hafta sonu için üst üste yaptığı açıklamamalarda, Malatya ve çevresinde yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, gerek vatandaşların gerekse yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarmıştı. Ancak yoğun kar yağışı uyarısına rağmen, kent merkezine kar yağmıştı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com