Validen OSB’deki İşletmelere Ziyaret

Vali Ali Kaban, Malatya’da faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret etti.

1.ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, farklı alanlarda yurtiçi ve yurtdışı piyasasına yönelik üretim yapan beş fabrikayı ziyaret eden Vali Kaban, fabrikalarda imal edilen ürünlerin kalitesiyle ilgili firma yetkililerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Vali Kaban, Boyrazoğlu Kayısı Sahibi ve Kayısı İhracatçılar Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz, Genpark Jeneratör Sahibi Hakan Güldaş, Mimsan Sahibi ve Miad Malatya Şube Başkanı Ahmet İlhan, Özak Tesktil Sahibi Mehmet Akbalık ve Baykanlar Tekstil Sahibi Erkan Baykan’a iade-i ziyaretlerde bulundu.

Vali Kaban fabrikalarda yaptığı inceleme sonrası Malatya’nın ve ülkenin ekonomisine, ilin istihdamına ve üretimine yapmış oldukları katkılardan dolayı işadamlarına teşekkürlerini bildirdi.

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