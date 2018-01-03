Final

Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Arion

Malatya Haber -

Validen OSB’deki İşletmelere Ziyaret

Validen OSB’deki İşletmelere Ziyaret
  • 03.01.2018
  • 0

Vali Ali Kaban, Malatya’da faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret etti.

1.ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, farklı alanlarda yurtiçi ve yurtdışı piyasasına yönelik üretim yapan beş fabrikayı ziyaret eden Vali Kaban, fabrikalarda imal edilen ürünlerin kalitesiyle ilgili firma yetkililerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Vali Kaban, Boyrazoğlu Kayısı Sahibi ve Kayısı İhracatçılar Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz, Genpark Jeneratör Sahibi Hakan Güldaş, Mimsan Sahibi ve Miad Malatya Şube Başkanı Ahmet İlhan, Özak Tesktil Sahibi Mehmet Akbalık ve Baykanlar Tekstil Sahibi Erkan Baykan’a iade-i ziyaretlerde bulundu.

Vali Kaban fabrikalarda yaptığı inceleme sonrası Malatya’nın ve ülkenin ekonomisine, ilin istihdamına ve üretimine yapmış oldukları katkılardan dolayı işadamlarına teşekkürlerini bildirdi.

Bülten

Etiketler: / / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."