Validen Başkan Polat’a Ziyaret

İçişleri Bakanlığı’nın Valiler Kararnamesi ile Zonguldak’tan Malatya’ya atanan Vali Ali Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek, yapılan hizmetler, devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesi Yakınca Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Vali Ali Kaban’ı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürleri karşıladı.

POLAT, “SAYIN VALİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE GÜZEL ÇALIŞMALARIN ALTINA İMZA ATACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Vali Kaban’a yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Valimizi Yeşilyurt İlçesinde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Vali Kaban önderliğinde Malatya’da güzel çalışmaların altına imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Belediyemizi ziyaretlerinden dolayı şahsım ve mesai arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Valimize göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde gerçekleşen hizmetler, devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgiler aktardık” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürleri ile sohbet eden Vali Ali Kaban, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, çalışmalarda başarılar diledi.

Başkan Polat, günün anısına Vali Kaban’a ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.

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