Validen Yılbaşı Gece Ziyaretleri

Malatya Valisi Ali Kaban, yılbaşı akşamı görev yapan emniyet güçlerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Kaban, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için yapılan yol uygulamalarını yerinde inceledi.

İlk olarak yol uygulama noktasına giden ve çalışmaları yerinde denetleyen Vali Kaban, görevi başındaki polis memurlarına çalışmalarında başarı dileyerek, yeni yılını kutladı.

Yol uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcuların da yeni yılını kutlayan Kaban, daha sonra Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.

Kaban, burada İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz’dan il genelindeki asayiş konusunda detaylı bilgi alarak denetleme defterini imzaladı.

Görevli askerlerle bir süre sohbet edip, çay içen Vali Kaban, daha sonra Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü geçerek, görevdeki polis memurlarının yeni yılını kutladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kaban, vatandaşın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin 24 saat görev başında olduğunu belirterek, sabaha kadar polis ve jandarmanın denetimlerini aralıksız sürdüreceğini ve her türlü güvenlik tedbirinin kentte alındığını kaydetti.

Ziyaretlerinde Vali Kaban’a 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal eşlik etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ TELSİZLE KUTLADI..

Bu arada Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, emniyet mensuplarının yeni yılını telsiz anonsu ile kutladı.

Emniyet Müdürü Dr. Urhal, emniyet mensupları için telsizden tüm emniyet birimlerine iletmiş olduğu mesajda, “Değerli mesai arkadaşlarım; ilimizin asayiş, güvenlik ve huzurunun sağlanması ve korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımın ve değerli aile fertlerinin yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.

Ayrıca bu vesileyle, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimiz ve emeklilerimize sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. “dedi.

AA- Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi