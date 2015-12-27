Valiler Buluştu

Malatya Valisi Süleyman Kamçı, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i ziyaret etti.

5. Malatya Uluslararası Film Festivali Tanıtım Programı çerçevesinde İstanbul’da bulunan Vali Kamçı, Malatya eski Valisi, şu anki İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti. Malatya Valiliğinden İstanbul Valiliğine atanan Vali Şahin’i makamında ziyaret eden Vali Kamçı hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi. Vali Kamçı, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçerek Vali Şahin ile bir süre görüştüler.

Vali Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.