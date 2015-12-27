“Valiler Kararnamesi Hazır”
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Valiler Kararnamesi’nin hazır olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Muammer Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesi Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı. Güler, “Valiler Kararnamesi’nin eli kulağında diyelim. Valiler Kararnamesi ile ilgili bir hazırlık yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüşünü müteakip tensip ederlerse kararname çıkar” dedi.
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