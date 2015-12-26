Valiler Malatya’da Toplandı

Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli valiliklerinin üyesi olduğu Doğu İlleri Kalkınma Birliği (DOKAB) toplantısı Malatya’da yapıldı. Birlik, bir ay sonra Avrupa Birliği (AB) fonlarının hibe desteği vereceği proje tekliflerini almaya başlayacak.

Malatya Valiliği’ndeki toplantıya Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz, Elazığ Valisi Muammer Muşmal, Tunceli Valisi Mustafa Erkal ve Bingöl Valisi Vehbi Avuç, her ilden 2’şer il genel meclis üyeleriyle il özel idare müdürlükleri temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Malatya Valisi Daşöz, DOKAB hakkında bilgiler vererek, “Birliğe bağlı 4 ilimiz, 2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) bölgesel hibelerinin uygulandığı iller olacak. DPT, programların uygulandığı illerde benzer yapılanmaya gitti. Birliğin burada asıl temel görevi, AB fonlarına aracılık etmesi” dedi.

Hibe fonları için “projelerin nasıl hazırlanacağı” konusunun öncelikli önem taşıdığını dile getiren Daşöz, “Teknik konularda çok ayrıntı var. Birliğimiz 4 kente hizmet götürmeye çalışıyor. Öyle tahmin ediyorum ki, 1 -2 ay içinde aksilik olmadığı takdirde 4 kentin de tamamında teklif çağrıları başlamış olacak” diye konuştu.

Vali Daşöz, Kalkınma Ajansları ile ilgili çalışmalarda da bulunacaklarını da sözlerine ekledi.