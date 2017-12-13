Valilik Binasında ‘Kimyasal Alarmı’!..

Malatya Valilik binasındaki Göç İdaresi Müdürlüğü’ne kayıt için gelen Suriyeli mültecinin bayılırken, görevlilere “Kimyasala maruz kaldım” demesi üzerine Valilik binasına AFAD ve UMKE özel ekipleri çağrıldı. Suriyeli, özel ekip tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay; Malatya Valilik binasındaki Göç İdaresi Müdürlüğünde yaşandı. Malatya’ya gelen Suriyeli Muhammed Hüseyin (35) adlı şahıs, burada kayıt işlemleri sürürken bayıldı. Baygınlık esnasında görevlilere “Suriye’de kimyasala maruz kaldım” demesi üzerine, yanına kimseyi yaklaştırılmadı.

Valilikteki görevliler, kimyasal alarmı vererek, AFAD İl Müdürlüğü’nden kimyasal olaylara müdahale ekibi ile Sağlık İl Müdürlüğü’nden UMKE ekibi çağrıldı. Her iki ekipte kimyasal olaylara karşı özel ekipmanlarını giyerek geldiler.

Suriyeli Muhammed Hüseyin,UMKE ekibi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suriyeli Muhammed Hüseyin’in 15 gün önce Kobani’den Malatya’ya geldiği ve yakınlarının yanında kaldığı, kayıt işlemlerini yaptırmak üzere Valilik binasındaki Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gittiği belirlendi.

Suriyeli Muhammed Hüseyin, özel odaya alınarak tıbbi müdahale yapılmaya başlandı.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com