Valilik Önünde ve Çevresinde Ek Önlemler

Son dönemlerde özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle Malatya Valiliği’nde de önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz aylarda ön giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği’nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatıldı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile Kapalı Çarşı meydanı arası, bazı bölümlere demir parmaklık, bazı bölümlere de ahşap saksılar konularak sivil geçişlerinin önüne geçildi.

Valilik önünde hayata geçirilen yeni uygulamadan habersiz bazı vatandaşlar kapatılan alana girerken, görevli polis ekipleri vatandaşları yolu kullanmamaları konusunda uyardı. Valilik binasına girecek vatandaşların ise her zamanki gibi otopark kısmındaki yan kapıdan girişlere devam edebileceği vurgulandı.

Ayrıca Malatya Valilik binası önündeki protokol yolunun iki tarafına konulan ve izinsiz araç girişini engelleyen barikatlardan sonra, aynı yerden yaya geçiş de demir parmaklıklar yerleştirilerek engellenmeye başlandı.

Artan terör eylemleri nedeniyle geçtiğimiz aylarda adliye binası, emniyet müdürlüğü ve polis noktalarında da benzeri önlemler alınmıştı.

Kısa bir süre önce de, Valilik binası yanındaki yollarda park yasağı başlatılmıştı.

iha- malatyahaber.com