Valilik Önünde 2 Gözaltı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya Valiliği ziyareti sırasında oluşan kalabalık arasında şiir okuyan bir kişi ile slogan atan başka bir şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Malatya’da referandum için düzenlenen mitinge katılan Başbakan Recep Tayip Erdoğan, mitingine ardından valilik binasına geçerek Vali Ulvi Saran’ı ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, valilik binasında iken oluşan kalabalık arasında bir kişi şiir okumaya kalkışınca polis ekiplerince gözaltına alınarak alandan uzaklaştırıldı.

Kalabalık arasında “TKP” diye bağıran bir kişide polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısı alandan uzaklaştıran bir polis yere düştü.

Polis her iki şahıs ile ilgili olarak soruşturmayı sürdürüyor.