Valilik Önündeki Kavgaya Polis Müdahalesi

Valilik binasının önünde kavga eden gruba polis müdahale ederken, tarafların kullanmış olduğu 1 adet amaç dışı kullanılan bıçak ile beyzbol sopasına el konuldu ve 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Valilik binasının önünde İnönü Kapalı Çarşısı’nın üzerinde meydana geldi. İki grup arasındaki kavganın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polisin gelmesi ile kaçmaya çalışan şüphelilerden 2’si Valilik yanında yakalanırken, 1 şüpheli ise Valilik yan tarafında cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kavga eden taraflardan 1 adet amacı dışında kullanılan bıçak ile beyzbol sopası ele geçirerek el koydu.

Olay yerine gelen bir otomobilde bulunanlarda tabanca olabileceği ihbarı üzerine ise, polis ekipleri aracı valilik yanında durdurarak aradılar. Ancak araçta her hangi bir suç aleti çıkmadı.

Kavgayı çok sayıda vatandaş kaldırımda birikerek izledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com