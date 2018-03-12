Skandal İle İlgili Valilik Soruşturma Başlattı

UÇAĞA KORSAN BİNENLER, FB TARAFTARI, SABIKALI.. MAÇA DA BiLETSİZ GİRMİŞLER!.

Malatya- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan uçağa biletsiz bindikleri belirlenen 2 yolcu polisçe gözaltına alındı. İkametgah adresleri İstanbul olan ve Fenerbahçe maçı için Malatya’da gelen 2 şüpheli polis ifadelerinin ardından daha sonra serbest bırakıldı. Valilik ise güvenlik zafiyeti üzerine idari soruşturma başlattı.

Malatya’da 11 Mart Pazar gecesi saat 21.50’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere kalkacak olan AnadoluJet uçağında sayım yapan mürettebat, iki fazla yolcu saptadı ve durum pilot tarafından polise bildirildi.

Uçağa gelen polis, yanlışlıkla uçağa bindiklerini öne süren 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri durumun şüpheli gözükmesi üzerine uçağın 183 yolcusu da uçaktan indirildi. Uçaktaki bagajlarda indirilerek yeniden arandı.

Yolcuların incelenmesi ve bagajların aranması sonrasında uçakta şüpheli durumun gözükmemesi üzerine yolcular yeniden uçağa alındı ve uçak gecikmeli olarak İstanbul’a hareket etti.

Uçağın yolcularının büyük bölümünü, Evkur Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçını izledikten sonra İstanbul’a dönmekte olan Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu öğrenildi.

-Maç için Malatya’ya gelmişler

Havalimanındaki güvenlikçileri atlatarak piste girip uçağa binen K.K. ve M.G. adlı şüphelilerin polis tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından savcılık talimatı ile serbest kaldığı, bu 2 şüphelinin ikametgahlarının İstanbul olduğu ve Malatya’ya Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını izlemek için geldikleri, maçı da biletsiz izlediklerinin ortaya çıktığı da kaydedildi.

Sabıkalı olan 2 şüpheli hakkında maça biletsiz girme ve sahte biletten suç kaydının olduğu da öğrenildi.

-Valilik idari soruşturma başlattı

Güvenlik zafiyeti nedeniyle yaşanan biletsiz uçağa binme olayının ardından adli soruşturmanın başlatılmasının ardından Malatya Valiliği tarafından ise idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Birçok noktası özel güvenlik tarafından kontrol edilen havaalanında biletsiz yolcuların, piste ve ardından uçağa nasıl girdiklerinin başlatılan soruşturma sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi.

Yaşanan olay Malatya Havalimanı’nda güvenlik zaafı olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com