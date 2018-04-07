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Malatya Haber -

Valilikten Dolandırıcı Uyarısı

Valilikten Dolandırıcı Uyarısı
  • 07.04.2018
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Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Valilik adına aradığını söyleyip yardım talep eden dolandırıcılara karşı ilgililer ve vatandaşlar uyarıldı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, İlimizde ve İlimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, Tekerlekli Sandalye ve değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle İlimiz ve İlimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali Yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanılarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya Emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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