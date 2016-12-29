Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı Yapıldı

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, İlimizde ve İlimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü ve özellikle yeni göreve başlayan Vali Yardımcıları adına arandığı, değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır.” denildi.

Vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapılan açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi;

“Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, İlimizde ve İlimiz dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, esnafımız Valilik Makamı, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü ve özellikle yeni göreve başlayan Vali Yardımcıları adına arandığı, değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır.

Devletin ilgili kurumları vatandaşların maddi veya ayni bu tür taleplerini karşılamaktadır. Bu amaçla da Valilik Makamı, Valilik Özel Kalem Müdürlüğü, Vali Yardımcıları veya İlçe Kaymakamları hiç bir kişi, kurum, kuruluş veya sivil toplum örgütünden bu taleplerin karşılanması amacıyla istekte bulunulmamaktadır.

Bu nedenle İlimiz ve İlimiz dışındaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, Vali Yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya Emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri rica olunur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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