Valinin “Avansı” Devam!.

Nurettin Uğur adlı işadamının Çöşnük’te Valilikçe tahsis edilen arsada yaptırmayı taahhüt ettiği okul inşaatına aradan aylar geçmiş olmasına rağmen başlanılmaması Vali Ulvi Saran’a soruldu.



Vali Saran, söz konusu işadamının taahhüdünü yerine getirmediği ve bu konu hakkında ne düşündüğü yolundaki bir soru üzerine şunları söyledi:



“Okul yapma arzusu takdir edilecek bir girişim. İnsanların amaçlarını gerçekleştirmek için her zaman aynı imkânlara sahip olamayabilecekleri kabul edilmeli. Yaptığımız görüşmede, bu kişinin okul inşaatına başlamak için imkânlarını topluyor olduğunu öğrendik. Yakın bir tarihte başlayacağını bize söyledi. Geçen yıl devam ettirmesini bizde arzu ediyorduk. Okulun projesi ile ilgili küçük bir düzeltme yapılıyor. Orada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın projesini değil de revize edilen bir proje uygulanacak. Ama herhangi bir sıkıntı olurda başlanamaz ise başka seçeneklerde değerlendirilebilir. Orası bizim arsamız. Biz o arsayı okul yapılabilir hale getirdik. Bu vatandaşımız yapar, o yapmadı bir başkası yapar. Burada bir tereddüt taşımıyoruz biz, neticede hazır bir yerimiz var. İnsanlar, ‘Biz okul yapacağız’ derler hemen başlayamazlar. Burada bir avans tanımalıyız diye düşünüyorum. Ben hâlâ iyimserim, başlamasını bekliyoruz.“



Kaynak : Görüş Gazetesi

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