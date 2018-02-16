‘Valiyim’ Diye Dolandıran Çete Yakalandı

Antalya merkezli, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 44 ilde işadamlarını kendilerini ‘vali ve vali yardımcısı’ gibi tanıtarak yardım bahanesi altında 1 milyonun üzerinde dolandırdığı iddia edilen suç örgütü çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Bursa, Aydın, Trabzon, Konya, Denizli, Van, Malatya olmak üzere 44 ilde, ‘vali ve vali yardımcısı’ isimlerini kullanarak kentteki işadamlarını dolandıran suç örgütünü uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, dolandırıcıların çeşitli illerde kendilerini vali olarak tanıtıp firma yetkililerini engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması bahanesiyle kandırarak açmış oldukları banka hesaplarına yüklü miktarda para yatırılmasını sağladığı tespit edildi. Çorum merkezli çalışan suç örgütü üyelerinden M.A.M (54), C.A.(52), T.Y.(42) U.D.(61) İstanbul’da, A.Ü.(34) ve K.Y.(27) isimli kadın Ankara’da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 1’i kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği ve müşteki sayısının artabileceği bildirildi.

“Sayın valim görüşecek”

Zanlıların, işadamına önce o ilin vali özel kaleminin ismini kullanarak, ‘Sayın valimiz sizinle görüşecek’ deyip, direkt görüşme yaptıkları, banka hesap numarası verdikleri işadamından para topladıkları belirlendi. Çetenin 2 yıldır bu yöntemle çalıştığı 44 ilde 100 üzerindeki olayda 1 milyonluk vurgun yaptığı ve lüks bir yaşam sürdükleri belirtildi.

Antalya, iha