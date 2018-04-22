“Vallahi Devam Edeceğiz”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Biz bir dava hareketiyiz. Bu milletin, devletin, ümmetin, bayrağın, ezanın kesinlikle payidar olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu güzellikler yapıldıkça, milletin hoşuna gittikçe birileri de rahatsız oluyor. Varsın olsunlar. Vallahi biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı 82 mahallede terlerinin, işlerinin, eserlerinin olduğunu söyledi. Polat, “Gidemeyeceğimiz hiçbir mahallemiz yok. Gittiğimiz her mahallede eserimiz, izimiz var. ‘Büyüyen sevdamız Yeşilyurt’ dedik. Elhamdülillah Yeşilyurt’umuzu büyütüyoruz” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, milletvekilleri, teşkilat yöneticileri, belediye başkanları ve yerel yönetimler olarak her zaman milletle beraber yol yürüdüklerini ifade etti.

Şahin, seçim öncesi ziyaret ettikleri mahallede sıkıntıların fotoğrafını çektiklerini belirterek, “Buralarda neyin olup olmadığını biliyoruz. Gerek Malatya Büyükşehir Belediyemizin ukdesinde gerekse de Yeşilyurt Belediyemizin ukdesinde olan hizmetler yapılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın bölgeyi iyi bilen birisi olmasını da şans olarak görüyoruz. Genç ve dinamik bir kardeşimiz. ‘Tarlada iziniz varsa harmanda yüzünüz olur’ deyiminden yola çıkarsak, bizde saha çalışmalarını hem genel hem de yerel hizmetler noktasında gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Şahin, vatandaşların hayat standardını yükseltecek çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Asıl amacımız vatandaşımızın duasını almak. Biz hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi ve bugüne kadarda bunların tümünü hamdolsun iyi bir noktaya getirdik. Milletimizle beraber bu yolu kat ediyoruz. Biz güzel hizmetler yapmaya çalışırken ama maalesef bunu küçük göstermeye çalışanlar var. Bunun yanında partimizin yapmış olduğu devasa çalışmalar var. Biz bir dava hareketiyiz. Bu milletin, devletin, ümmetin, bayrağın, ezanın kesinlikle payidar olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu güzellikler yapıldıkça, milletin hoşuna gittikçe birileri de rahatsız oluyor. Varsın olsunlar. Vallahi biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz.”

Milletin beklentilerini hakkıyla yerine getirmek için çalıştıklarını aktaran Şahin, “Biz, milletin duasına talibiz. Ama onlar milletin duasına talip olmadıkları gibi milletin duasını alanlara küfrediyorlar. Devletin Mehmetçiğinin, polisinin yanında yer almaları gerekirken, bir bakıyorsunuz eli kanlı terör örgütleri ve onları besleyen bir takım emperyalist güçlerin maşası konumunda olan terör örgütlerine sahip çıkıyorlar. Bizi içerinden bölemediler, parçalayamadılar. Birçok darbe girişimlerine rağmen bunlarla yetinemediler. Milletimizin feraseti, birliği, beraberliği, yerli ve milli duruşu süper güçleri de dize getirdi. 15 Temmuz’da da millet kendi çabalarıyla ters yüz etti. Biz yedi düvele karşı savaşıyoruz ama bunlara karşı milletimiz tek vücut olduğu sürece başarılı olamayacaklar” dedi.

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