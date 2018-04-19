Vallahi Hortladı

Nam-Sis adında, milattan önce 2600’lü yıllarda yaşayan ve bin yılda bir hortlayan bir kraldır. Nam-Sis ve karısının sonsuza kadar dünyada yaşamasının tek yolu vardır; o da 14 tane özgür ruha sahip olması gekekir. Kral, karısı ve kendisini kurtarmak için 14 kişinin peşine düşmeye karar verir. Nam-Sis’in peşine düştüğü 14 kişi, kendilerini kralın gazabından kurtarmak için yıllardır her şeye tövbe etmiş, insanlara şifa dağıtan Nuri Hoca’dan yardım ister ve Nam-Sis’i mezarına geri göndermeye çalışır.

Yönetmen: Volkan Adıyaman

Oyuncular: Nuri Alço, Doğa Konakoğlu, Hasan Yalnızoğlu, Burak Şahin, Bülent Mert

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (95 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Volkan Adıyaman

Yapımcı Firma: Film Maker Produksiyon

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

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