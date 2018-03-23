Van Gölü Ekspresi Hazırlığı

Ankara’dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş üzerinden Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaşacak Van Gölü Ekspresi için hazırlıklar başladı.

Doğu Ekspresiyle Kars yolculuğunun ardından, gençlerin yeni gözdesi olarak tanımlanan Van Gölü Ekspresi, 25 Mart’ta Ankara’dan hareket ederek ilk seferine başlayacak.

26 Mart’ta 30 kişilik ilk kafileyle Tatvan’a ulaşması beklenen Van Gölü Ekspresini karşılamak amacıyla yapılacak hazırlıklarla ilgili toplantı yapıldı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ilçenin turizm potansiyelini tekrar canlandırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

26 Mart’ta Van Gölü Ekspresiyle Tatvan’a gelecek 30 kişilik bir kafilenin 3 gün ilçede konaklayacağını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

“Doğu Ekspresi Kars’ın turizmine büyük bir katkı sundu. Turizm alanında son derece zengin bir bölgeye sahibiz. ‘Yeni Trend Van Gölü” ve ‘Doğu Ekspresine Olan İlgi Van Gölü Ekspresini Devreye Soktu’ sloganıyla bu potansiyeli değerlendirmeye karar verdik. Yaz, kış, dağ, kültür, inanç, doğa, spor ve eko turizm anlamında her şey burada mevcut. Nemrut Krater Gölümüz, Selçuklu Mezarlığı, tarihi kümbetler ve camiler ile tarihi dokular var burada. İstiyoruz ki Van Gölü Ekspresi de, Doğu Ekspresi gibi gündemde yer alsın. Tur şirketlerinin günübirlik veya konaklamalı olarak ilimizde veya ilçelerimizde tur organizasyonları düzenlemelerini istiyoruz. Tarihi dokular ve doğa güzelliklerinin yanı sıra kaplıcalar ve yöresel zengin bir mutfağa sahip ilimizde turizmin canlandırılmasını bekliyoruz.”

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise, bölgede yaşanan olaylar nedeniyle kentin hak ettiği yerde olmadığını vurgulayarak, bir iki yıldır gözle görülür bir ilerlemenin kaydedildiğini aktardı.

2018 yılı için yapılan ön rezervasyonların beklentilerin üzerinde olduğunu aktaran Gencan, şöyle devam etti:

“Ortak bir strateji belirleyip, ortak bir yolla durum analizi yaparak ileriye nasıl gidebiliriz, bunun istişaresini yaptık. Çok güzel fikirlerle bu işe başladık. 5 yıldır duran bir şeyin hareketlenmesi bizim için çok önemli. Çünkü bu bir trend. Kars’ta yapılan trend ile bir turizm patlaması yaşandı ve rezervasyon bulmada bile sıkıntılar yaşandı. Bizde turizm anlamında her şey var ve inşallah 26 Mart’ta biz de başlıyoruz. Aynı zamanda bizim asıl istediğimiz iç turizm ve özellikle İran turizmi. Bu konuda DAKA’daki arkadaşlarla İran’a giderek fuarlara katıldık, kapsamlı araştırmalar ve tanıtımlar yaptık. Onlar da buraya gelecekler, ama öncelikle onlar için burada güzel bir alt zemin oluşturmamız lazım.”

Toplantıya, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Hilmi Sönmez ve Yardımcısı Yılmaz Şimşek, DAKA Bitlis İl Koordinatörü Harun Çiçek, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar katıldı.

Bitlis, AA