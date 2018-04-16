Van’da Malatyalılar Gecesi Düzenlendi

Van’da yaşayan Malatyalılar düzenlenen gecede bir araya geldiler.

Elite World Van Hotelde düzenlenen gecede bir araya gelen Malatyalılar, türkü söyleyip halay çekti. Gecede sunum yapan DJ Ercan, Van’da bulunan Malatyalılar olarak anlamlı ve güzel bir gece yaşadıklarını belirtti. Ercan, “Malatyalılar olarak Van’da kamu veya özel sektörde farklı alanlarda üslendiğimiz görevlerde, içinde yaşadığımız toplumun önemli bir yapı taşı olarak birlik ve beraberliğimizin pekişmesini, huzur ve güvenin artmasına, adaletin tesis edilmesine, ekonominin gelişmesine yaptığınız katkılar ile gurur duyuyoruz. Bu organizasyonu çeşitli vesileyle zaman zaman düzenlemeyi sürdüreceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin ve bir birimizi daha yakından tanıma bağlarımızı pekiştirmek, gurbette Malatya’yı yaşayarak dayanışmayı artırmaktır” dedi.

Van’da ilk defa düzenlenen Malatyalılar gecesini artık geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Kadir Korkmaz ve Mehmet Aydın ise, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ettiler.

Gece, plaket sunumu ve ikramlarla sona erdi.

Van’da yaşayan Kadir Korkmaz ve Mehmet Aydın organize edilen geceye Malatyalı olan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş’ın görevi nedeniyle katılamazken, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Uygar Canpolat, Gülpınar İlçe Hakimi Burcu Kaya, Karayolları 11. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Karayolları 11. Bölge Müdür Yardımcısı Esat Mahmut Partal, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Süleyman Kozat, VEPSAŞ Grup Müdürü Sümeyye Bağatur, Van Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Reha Yapı Mühendislikten Emre Turanlı, Dr. Ferman Koca, Fundest Güzellik Merkezi sahibi Funda Tetik, Lokman Hekim Van Hastanesi Genel Müdürü Hakan Süslü, Patromak Mobilya sahibi Serkan Ateş, Halı Dünyası sahibi Seyfi Polat, Tekzen Mağaza Müdürü Mehmet Aydın ve Van’da yaşayan çok sayıda Malatyalı geceye katılım sağladılar.

Van, iha