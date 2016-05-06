‘Vandal’lar Aşık Olmuş, Sonra Bunu Yapmış!.

Darende ilçesindeki tarihi Zengibar Kalesi’ne, kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazı yazıldı.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Koordinatörü Bekir Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi kale kapısının “aşk defteri”ne çevrildiğini söyledi.

Kalenin, Darende’nin en önemli kültürel değeri olduğunu belirten Sözen, şöyle konuştu:

“Tarihi kalenin taş kapısı sprey boyayla yazı ve resimlerle tahrip edildi. Kaleyle ilgili proje geliştirilirken bu şekilde zarar verilmesi çok üzücü. Burası birinci derece SİT alanı. Bu şekilde tahrip edilmesi alenen suç işlemektir, ağır cezaları bulunmaktadır. Güvenlik güçlerimizin ve yetkililerin bunu yapanların bulması için bir an önce araştırma yapmalarını istiyoruz. İnsan sevdiğinin adını tarihi eserlere değil kalplerine yazmalı.”

Kaleyi ziyaret eden mahalle sakini Nurettin Ateş de tarihi eserlerin duvarlarının yazı tahtasına çevrilmesine üzüldüklerini belirtti.

A.A.

*VANDAL- VANDALLIK: Vandallık veya akım olarak Vandalizm, bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar verme eylemidir.

Vandal diye tanımlanan bir kişi; kırma, parçalama, yok etme, kesme, yakıcı madde atma, boya atma yoluyla sonucunu bilerek, kamunun veya bir başkasının sahiplendiği, önemsediği ve değerli bulduğu bir nesneye (örneğin, okul araç-gerecine, müzede sergilenen tarihsel bir yapıta, resim galerisindeki bir tabloya) zarar verir. (Vikipedi)