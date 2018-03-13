Vasiyetname e-Devlet’e Taşınıyor
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mirasçılık belgesinin “e-Devlet”ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından vasiyetnamelerin de elektronik ortamdan verilmesi için çalışma başlattı.
Başkanlık, çalışmalarını tamamladığı uygulamanın hayata geçirilmesi için “e-Devlet”e bildirimde bulundu.
Böylece, Adalet Bakanlığının “e-Devlet” üzerinden sunduğu hizmetler arasına kısa süre içerisinde vasiyetname alınması da eklenecek. Kullancılar, oluşturulacak alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulatabilecek.
Uygulama ile noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.
Yeni uygulama 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasını kapsayacak.
Ankara, AA
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