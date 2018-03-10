“Vatandaş Gönül Rahatlığıyla Alış Verişini Yapacak”

‘Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı’nın temel atma töreni 2 bakanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında ilçeye kazandıracağı ‘Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı’ Hizmet Binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “ Sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek değerli ve kıymetli bir yatırımı Yeşilyurt’a kazandıracak olan Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibini tebrik ederim” diye konuştu.

“BÖLGEDE VE TÜRKİYE’DE ÖRNEK İLÇE”

Turgut Özal Mahallesi Osmanlı Caddesindeki inşaat alanında düzenlenen temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, dört yıl içerisinde hayata geçirdikleri ‘insan odaklı’ projeler ve yatırımlarla ‘Öncelikle Bölgede daha sonra Türkiye’de Örnek İlçe’ hedefine emin adımlarla yaklaştıklarını ifade etti.

“İNSAN ODAKLI HİZMETLERİMİZE BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ”

Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren yatırımlarına bir yenisini daha ekleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “AK Belediyeciliğin temel mantığı olan millete hizmet etme düsturu Malatya’da çok yoğun yaşanmaktadır. AK davanın gereği olarak daha müreffeh, daha huzurlu ve daha sağlıklı yaşam şartları sunmanın gayretindeyiz. Bir yandan merkezi hükümetimizin diğer taraftan yerel yönetimlerimizin hizmetleri dört koldan sürmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak klasik belediyecilik hizmetlerimizden asla ödün vermeden güzel ilçemizin değişim ve dönüşümü sağlarken, sosyal, sanatsal, kültürel, eğitim ve çevresel projelerle bu değişimin daha farklı boyutlarda ilerlemesini sağlıyoruz, sosyal belediyecilik hizmetlerimizde sürekli fark oluşturuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin birçok yerel yönetimin hizmetlerine örnek teşkil etmesi bizi gururlandırıyor. ‘Keşke’, ‘ Baştâcı’, ‘Hayat Seninle Güzel’, ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’, ‘Bir Yastıkta’, ‘Emanet Ekmek’ ve ‘Tut Elimden’ gibi projelerimizle vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. 7/24 mesai mefhumu tanımadan, gece gündüz demeden ilçemize hizmet etmenin gurunu yaşıyoruz. Belediyeciliğin asıl mantığı insana dokunmaktır. Bugünde ‘insan odaklı’ hizmetlerimiz kapsamında çok önemli bir yatırımın temelini atıyoruz, yılsonu itibariyle burayı hizmete açacağız. Selçuklu Mimarisi örnek alınarak projesi çizilen, üç kat üzerinden hizmete sunulacak hizmet binasının en alt katında Emanet Çarşı, üst katta Doğal Ürünler Pazarı ve idari bölümler olacak. Binanın farklı bölümlerinde el sanatları ve beceri kursları açılacak. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Temel atma törenimize katılarak bizleri onurlandıran başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Gümrük ve Ticaret Bakanımız ve AKP Genel Başkan Yardımcımız olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

“TESİSİMİZ SOSYAL İLİŞKİLERİ KUVVETLENDİRECEK, İYİ TARIM POLİTİKASINI DESTEKLEYECEK”

Toplam maliyeti 2 Milyon 799 Bin 900 TL. olup 1.790 metrekare alanda hizmete girecek yatırımın sosyal ilişkileri kuvvetlendireceğini ve iyi tarım politikasını destekleyeceğini sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ortak platformda buluşturmayı hedeflediğimiz ‘Emanet Çarşı’ projemizde ücretsiz alış-veriş kartına sahip vatandaşlarımız, hayırseverlerin yardımlarına kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılması amacıyla hizmete sunacağımız ‘Doğal Ürünler Pazarı’ projemizde ise ilçemizde üretilen doğal ürünlerin, tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşacağı 15 günlük ya da aylık pazarlar kurucağız. Üreticiler için ayrı bir gelir, tüketiciler için ise doğal ürüne doğrudan ulaşma kolaylığı sağlayacak pazarımızda 18 adet kapalı, 15 adet açık işyeri kurulacak. Vatandaşlarımızın taze ve doğal köy ürünlere ulaşımını daha da kolaylaştıracak pazarımızda ürünlerin üreticiden tüketiciye aracısız satılmasına da olanak sağlanmış olacak. Sofralarında doğal ve taze ürünler bulundurmak isteyen vatandaşlarımız, açılacak pazardan gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecek. Kaliteli ve nitelikli tarımın teşvik edilmesini amaçlayan projemiz kapsamında ucuz ve taze ürünlerin satışını sağlamak ve gereken denetimleri yapabilmek üzere bir yapı da oluşturulacak. Doğal pazarda tezgâh açacak üreticilerimiz taze ürünlerini aracısız olarak satma şansına kavuşacak. Bu değerli yatırım Malatya ve Yeşilyurt’a şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“YEŞİLYURT ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIMA KAVUŞACAK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise konuşmasında temeli atılacak tesisin önemli bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte olduğunu ifade ederken şunları söyledi:

“Malatya gelişmesiyle ve büyümesiyle ülke çapında dikkat çeken kentler arasına girmiştir. Malatya, kentsel ve sağlıklı büyümenin yanında ekonomisi ve sanayi alanlarının gelişmesiyle cazibe merkezi olma yolunda önemli mesafe kat etmiştir. 2018 yılı Malatya’da temel atma ve açılış yılı olacaktır, daha çok çalışarak 2019 yılına çok güçlü bir şekilde gireceğiz. Planlı ve sağlıklı bir şekilde büyüyen Yeşilyurt’un gelişiminde büyük çaba sarf eden, böylesine değerli bir yatırımı ilçeye kazandırmak adına yoğun gayret sarf eden Belediye Başkanımızı canı gönülden tebrik ederim” dedi.

“HER AÇIDAN ANLAMLI VE KIYMETLİ BİR TESİS”

Yeşilyurt Belediyesini insan odaklı yatırımlarından dolayı tebrik eden AKP Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Emaneti vatandaşlarımızla buluşturmak için hâyırlı hizmetler yapmaya yönelik, hâyır ve hasanet noktasında bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada inşallah kadim medeniyetin bize yüklemiş olduğu çevremizdeki komşularımızın ne halde olduklarının bilinci içerisinde onları kendine dert edinen başta vatandaşlarımız olmak üzere hem de Belediye Başkanımızın nezdinde bütün belediye çalışanlarımızın böyle güzel bir yatırıma niyetlendikleri için kendilerine minnettarım. Yanı başımızdaki insanların dertleriyle hemhal olma noktasında üzerimize düşenleri yaptığımızda toplumsal bir takım yaraları sarmış oluruz.Bu tesislerimizde hayırsever insanların yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşacak ayrıca kırsal bölgelerde üretilen yöresel ürünlerin burada satışı yapılacak, her açıdan değerli bir kıymetli bir yatırım” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ SOSYAL BELEDİYECİLİKTE FAYDALI HİZMETLER SUNUYOR”

‘Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı’ tesisinin Yeşilyurt’a hâyırlı olmasını temenni eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini halka buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanımızı kutluyorum. Bu tesisimizde hayırseverlerden gelen emanetler gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, sosyal yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımız eksik olan malzemelerini buradan temin edebilecek. Ayrıca doğal ürünlerin de satılacağı bu tesisimizde özellikle kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünleri burada satma ve ev bütçelerine katkı sunma imkânına ulaşmış olacak. Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir adım atan Yeşilyurt Belediye Başkanımızı kutlarım. Bu yatırım sayesinde kadim medeniyetimizin bize bıraktığı zenginden fakire akan bu güzergâhın inanıyorum ki bugün Yeşilyurt Belediyemizin organizasyonuyla aynı şekilde devam edecek. AKP iktidarı olarak sosyal devlet anlayışının ne demek olduğunu Türkiye’ye gösteren bir partiyiz. Sosyal devlet anlayışımız kapsamındaki hizmetlerimizi sosyal belediyecilik projeleriyle halkımıza ulaştırmaktayız. Toplumun tüm kesimlerine yönelik birçok fiziki yatırımlar hayata geçti ve bu yatırımların içerisini faydalı hizmetlerle verimli hale getirmek AKP’nin en büyük icraatları arasındadır. Malatya’da sosyal belediyecilik hizmetlerini başarıyla sürdüren Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİMİZİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLACAK BİR YATIRIM”

Vali Ali Kaban da, sosyal belediyecilik hizmetlerine çok büyük katkılar sağlayacak olan ‘Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı’ hizmet binasının Malatya ve Yeşilyurt’a hâyırlı olmasını temenni ederken, “Yeşilyurt İlçesinde çok güzel hizmetler halka sunulmaya devam ediyor. Bugün temeli atılacak tesisimiz toplumsal barışın ve toplumsal uzlaşmanın sağlanabilmesi, var olanında devam ettirilmesi adına önemlidir.Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ı tebrik ediyorum” dedi.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN İNSANA DOKUNAN HİZMETLERİ BİZ MUTLU EDİYOR”

Malatya ve Yeşilyurt’un çok faydalı bir yatırımla buluşacağını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “AK Parti’li belediyelerimizin sosyal sorumluluk anlayışıyla belediye hizmetlerini yerine getirmeleri, insana dokunmaları, insanların ihtiyaçlarını önceleyerek hizmet etmeleri AK Parti’nin şiarıdır. Yeşilyurt Belediyemizde bu anlayış ve hedefle insanımıza hizmet etmeye devam ediyor.Bir yandan sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirirken diğer taraftan da insanlarımızın emeklerinin değerlendirileceği, kadim Yeşilyurt’umuzun ve bölgemizin doğal ürünlerinin değerlendirileceği bu yatırımla üreticilerimize, çiftçimize ve tüketicimize hizmet etmek adına bugün önemli bir tesisin temelini atacağız. Belediye sadece su, kanalizasyon, alt yapı çalışmaları değildir, belediyecilik insanların gelecekteki ihtiyaçları ve beklentilerine göre imar etmeyi beraberinden getirmektedir. Ülke olarak bir yandan terörle mücadele ederken diğer taraftan ekonomimizi, refahımızı artırıp, büyütmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın geleceğini garanti altına almak adına mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR YATIRIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’da Yeşilyurt Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek değerli bir yatırımı hizmet sunacağını ifade ederken Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik etti.

‘Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı’ tesisinin çok değerli, kıymetli ve örnek bir yatırım olduğuna dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, “Yeşilyurt Belediyesi bölgeye örnek teşkil edecek çok değerli bir yatırımı hizmete sunacak, emeği geçen başta Belediye Başkanımızı ve değerli çalışanlarını kutluyorum. Bu yatırımın diğer belediyelere örnek olmasını temenni ediyorum. Tesis içerisinde kadınlarımızın el emeği göz nuru ürün ve eserlerin sergileneceği alanların olması, işlevsel yapısı ve sosyal tesisleri ile gerçekten değerli bir yatırım Malatya’ya kazandırılmış olacak, şimdiden hâyırlı olsun. Bölgenin parlayan bir yıldızı olan Malatya’da değişim ve gelişimi sürdüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. AK Parti iktidarları döneminde 17 milyar TL’lik yatırım yapıldı, bundan sonra da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tabii ki iktidarımızın yaptığı yatırımlara Belediyelerimizin de aynı hızla yatırımlarıyla destek veriyor olması bu gelişimin etki alanını genişletiyor. Burada gelmeden önce Yeşilyurt Belediyemizin gerçekten etkileyici, güzel tesislerinden Gedik Kentpark’ta izlenimlerimiz oldu, Belediyemizi bu anlamda tebrik ediyorum, çalışmalarda başarılar diliyorum. Mimari yapısı ve coğrafi konumuyla hem Malatya’mız hem de Yeşilyurt’umuz gelişime açık bir bölgededir. Yeşilyurt İlçesinde yapılacak yatırımlara da Bakanlık olarak gereken desteği vereceğiz. Sosyal belediyecilikle Türkiye’yi tanıştıran AK Parti oldu, bütün vatandaşlarımıza dokunan hizmetlerimiz, genç, yaşlı ve engelli kardeşlerimizin taleplerini karşılayacak nitelikte, onların hayatlarına dokunacak düzenlemeleri yapmak, projeleri hayata geçirmek bizler için onur ve kıvanç kaynağı olmuştur. Sosyal devlet ilkesinin tam manasıyla hayata geçtiği süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımıza dokunan hizmetleri artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimsesizlerin kimsesi olma, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur kim varsa yanında olma, el uzatma, derdine çare bulma noktasındaki gayretlerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

YEŞİLYURT BELEDİYE PERSONELLERİ KADRODAN DOLAYI TEŞEKKÜR PANKARTI AÇTI

Bakan Sarıeroğlu konuşması sırasında, taşeron işçilerin kadroya alınmalarından dolayı pankart açarak teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediyesi personellerine “kadrolarınız hâyırlı olsun” diye seslendikten sonra yaptığı konuşmada, “Kadroya geçiş sonuna kadar hakkınızdı, taşeronda çalışan kardeşlerimizin kadroya alınmasının asıl mimari olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sizler adına çok teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu kadar geniş kapsamlı bir çalışma yapmamızın imkânı yoktu” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın günün anısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na ‘elif-vav’ tablosu hediye etmesinden sonra ‘Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı’ tesisinin temeline ilk harç döküldü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı, kurum, kuruluş ve meslek örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bülten- malatyahaber.com