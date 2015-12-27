Vatandaş İncelemede!
MOBESE kamera şehir görüntüleme sistemi vatandaşın tanıtımına açıldı.
Polis Haftası nedeniyle İnönü Kapalı Çarşı üzerine kurulan çadırda, Mobil Elektronik Güvenlik Yönetim Sistemleri Ağı (MOBESE) tanıtımına başlanıldı.
MOBESE sistemiyle Malatya’da 34 noktada 24 saat görüntü alındığı ve Malatya’nın 24 saat gözetlendiği kaydedildi.
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