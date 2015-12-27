“Vatandaş Ne Olduğunu Biliyor”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, artezyen kuyularından çıkarılan su için harcanan enerji tüketimi yerine güneş enerjisi sisteminin kullanılmasını istediklerini belirtirken, Malatya’ya yeni gölet projelerinin kazandırılması noktasında bu dönem çalışma yürüteceklerini ifade etti.

Milletvekili Şahin, beraberindeki partili yöneticilerle birlikte İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya’yı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve yürütülecek projeler hakkında bilgi aldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya, 2013 yılı projeleri için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, bu konuda bazı projelerin ihalelere çıkartıldığını kaydetti. Kaya, “Tüm arkadaşlarımıza talimatları verdik, yol, su ve içme suyunda projeleri hazır olan işlerimizin sezonda bitirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Kaya, “Sayın vekilim sizinde çalışmalarınızı takip ediyoruz. Cumartesi, Pazar demeden köy köy, ilçe ilçe geziyorsunuz. Varsa sıkıntıları bize aktarıyorsunuz. Bizde çözüm için uğraşıyoruz. Bundan dolayı size teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Bugüne kadar gerçekten çok ciddi, katma değerler sağlandı. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi için devasa işler yaptınız. Alt yapı hizmetlerini, özelde yerel yönetimler kapsamında bakacak olursak, şehirde belediyelerimiz ne yaptılarsa, siz genellikle kırsalda yapıyorsunuz. Güzel bir dönem geçirdik. AK Parti iktidarlarının son 8 yılını özellikle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesi içinde güzel çalışmalar yapıldı. Ama Malatya’nın Büyükşehir olması ile birlikte bundan böyle yaptığınız hizmetleri Büyükşehir Belediyesi yürütecek. Elbetteki bundan sonraki süreci belediye takip edecek. Ancak önümüzde henüz 13 aylık bir süre var. Bu 13 ayı da dolu dolu olarak mutlaka sizler geçireceksiniz. Özelikle şuanda Büyükşehir belediyesine aktarılacak olan 350 milyon TL tutarındaki o payın yüzde 10’u köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizin alt yapı sorunlarına aktarılacak. Bu pay aktarılmak zorunda” dedi.

AKP döneminde kırsal kesimde devlet-vatandaş işbirliği noktasında önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Şahin, “Vatandaşlarımız ülkeye yapılan hizmetlerin ne olduğunu biliyorlar” dedi.

Artezyen kuyularında çıkartılan su için tüketilen elektrik enerjisi yerine güney enerjisi sisteminin kullanımı içinde çalışma yürütülmesini isteyen Şahin, Malatya’da yapılacak olan göletlerin tespitinin de önemli olduğunu kaydetti. Şahin, Malatya’ya yeni göletlerin kazandırılmasını istediklerini ve bu dönemde bu konuya biraz daha fazla yoğunlaşacaklarını söyledi.

Şahin, daha sonra bu yıl yapılacak olan proje çalışmaları hakkında bilgi aldı.