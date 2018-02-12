“Vatandaş Yerinde Denetliyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu ve Salköprü mahallelerinde ikamet eden bayanlarla bir araya gelerek, Yeşilyurt’taki yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçen hizmetler ve yatırımlarla ilgili bilgilendirme gezisi sonucunda düzenlenen toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı katıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Seçimlerde Belediye Başkanı seçiyorsunuz, sonrada gelip bu süre zarfında neler yapılmış inceliyor ve yerinde denetliyorsunuz, puan veriyorsunuz veya eksik varsa bunu paylaşıyorsunuz. Bu sayede vatandaşlarımız Yeşilyurt Belediyesini yerinde denetliyor, çok güzel bir uygulama” diye konuştu.

“HEMŞERİLERİMİZ HİZMETLERİMİZİ YERİNDE İNCELİYOR”

Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçe genelinde dört yıl içerisinde hayata geçen hizmetleri ve yatırımlarımızı toplumun tüm kesimlerine anlatmak ve tanıtmak amacıyla inceleme gezileri düzenliyoruz. Sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütlerimizin yöneticileri, mahalle muhtarlarımız, yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın temsilcileri ve mahalle sakinlerimizi hizmete sunduğumuz sosyal yaşam alanlarıyla ile diğer yatırımlarımızı gezdirerek bilgilendiriyoruz. Bu mekânların asıl sahibi kıymetli hemşerilerimizdir, kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bu inceleme gezilerine 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız katılabiliyor. Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu ve Salköprü mahallelerinde ikamet eden bayanlarımızda bu gezi kapsamında sosyal tesislerimizi ve yatırımlarımızı yerinden gezdikten sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Öznur Çalık’ında katılımıyla sohbet toplantısı düzenledik. Davetimize icabet ederek toplantımızın daha verimli ve faydalı geçmesini sağlayan Öznur Çalık başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanımız Hakan Kâhtalı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“AK BELEDİYECİLİKTE YORGUNLUK YOKTUR, 7/24 MİLLETE HİZMET VARDIR”

Yeşilyurt’ta yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlarla aynı yöne bakarak ilçenin gelişim ve değişim atağını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Polat, “Bu tür geziler ve toplantıların amacı hemşerilerimizle bir araya gelmek, sohbet etmek, sıkıntı ve talepleri dinlemek ve çözüm bulmaktır, bunun yanı sıra hizmetlerin yerinde görülmesini sağlamak ve bilgilendirme yapmaktır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ile diğer ilçe belediyeler olarak AK Belediyeciliğin farkını ortaya koymaya devam ediyoruz. AK Belediyecilikte yorgunluk yoktur, 7/24 millete hizmet vardır. Bütün vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye, iç içe olmaya ayrı bir önem veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gece gündüz demeden ilçe sakinlerine hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz.82 mahallesi 311 bin 764 nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde eşit ve tarafsız hizmet ulaştırıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz kent genelinde olduğu gibi çevre yolunun alt tarafındaki Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu, ve Salköprü mahallelerinin alt yapısını baştan aşağıya yeniledi, özellikle Salköprü mahallemizde suyla ilgili yaşanan sorunlar ortadan kaldırıldı, şebeke daha sağlıklı hale geldi orada yaşayan halkımız suyunu rahatlıkla musluğundan içebiliyor. Bizlerde alt yapısı tamamlanan bu mahallelerimizin üst yapılarını daha sağlıklı hale getirerek yaşam standardını yükselttik” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA HUZURLU, GÜVENLİ VE MODERN BİR KENT BIRAKMAK İSTİYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, toplantıyı organize eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunarken, “ Malatya’da belediyecilik alanında çok önemli hizmetleri halkımızla buluşturuyoruz. Kentin her noktasında bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Gelecek neslimizin daha huzur ve güvenle yaşayacağı, park alanları, semt konakları ve gençlik merkezleriyle, kalite standardı yüksek alt ve üst yapı hizmetleriyle her yönüyle modern bir Malatya’yı gelecek nesillere emanet etmenin derdindeyiz. Bayanlarımıza yönelik eğitim, spor ve yaşam merkezleri inşa ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi de ilçe genelinde bu değişim ve dönüşüme büyük oranda katkı sunacak hizmetlerde bulunuyor, Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Kentimin tamamında olduğu gibi Yeşilyurt’ta ulaşım ağı güçleniyor, yollar yenileniyor, alt yapı şebekeleri baştan aşağıya değişiyor ve kalıcı hizmetler sunuyoruz.” diye konuştu.

“BİZ BAYANLAR İYİ ÇALIŞIRIZ, İYİ DENETLERİZ, İYİ HESAP SORAR VE HESAP ALIRIZ”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, konuşmasının başında Yeşilyurt’ta bayanlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan ve bayanlara aktif görevler veren Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederken, “Belediye Başkan Yardımcılarımız arasında bir bayan kardeşimizde bulunuyor, Meltem Kavuk Malatya’da tek kadın Belediye Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda mimar olan ve Yeşilyurt’un mimarı yapısı ve imarıyla ilgili yoğun bir şekilde çalışan bayan bir kardeşimizi böylesine önemli bir göreve getiren, bayanlara pozitif ayrımcılık yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımızı kutluyorum. Başkanımızı ve işini layıkıyla yapan Meltem kardeşime başarılar dilerim. Biz bayanlar iyi çalışırız, iyi denetleriz, iyi hesap sorar ve hesap alırız” dedi.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNDE HALKA HESAP VERME MEKANİZMASI İYİ İŞLİYOR”

Malatya’da yerel yönetimlerin çok ciddi hizmetler ürettiğine hatırlatan Öznur Çalık, “Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu, ve Salköprü’lü bayan kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler mahallelerinizin kahraman kadınlarısınız. Kadınlarımız hem evin hem de ilçenin mühendisleridir. Başkanımızda 2014 yılından bugüne kadar yapılan hizmetlerle ilgili bir nevi bu inceleme gezileri ve bilgilendirme sunumlarıyla hesap veriyor, ne yaptıklarını anlatıyor ve yeni projeleri hakkında bilgi veriyor. Seçimlerde Belediye Başkanı seçiyorsunuz, sonrada gelip bu süre zarfında neler yapılmış inceliyor ve yerinde denetliyorsunuz, puan veriyorsunuz veya eksik varsa bunu paylaşıyorsunuz. Bu sayede vatandaşlarımız Yeşilyurt Belediyesini yerinde denetliyor, çok güzel bir uygulama. Evin mühendisleri olana bayanlar Belediye Başkanlarımızdan hesap sormalıdır. Kendine olan özgüveni ile bu projeyi başlatarak hesap verebilme mekanizmasını işleten Başkanımızı kutluyorum. Başkanımız 2014 yılında göreve gelirken neleri vaat etmiş, hangi yatırımları yapmış bunların hesabını bu şekilde vermiş oluyor. Başkanımız hem sizleri misafir edip ağırlıyor hem de yapılan çalışmaları anlatıyor. İlçe genelinde hizmete giren Bilgi Evlerini, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerini, sosyal yaşam alanlarını ve yeni yatırımları bizzat yerinde inceliyorsunuz. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak ülke genelinde ‘Gönül Adımları’ projesini uyguluyoruz, en önemlisi gönül yapmaktır. Hacı Uğur Polat Başkanımız bu projesiyle bayan kardeşlerimizin gönlünü kazanıyor. Gönüller yapmak üzere başlatılan bu projeden dolayı Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“YEŞİLYURT’UN ÇEHRESİ YATIRIMLARLA ÇOK DEĞİŞTİ, BURADA YAŞAMAK ÇOK FARKLI”

Öznur Çalık, 2014 yılından bugüne kadar Yeşilyurt’u bölgede ve Türkiye’de örnek ilçe hüviyetine ulaştırmak adına önemli hizmetlerin gelmesini sağlayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik ederken, “Yeşilyurt’un dört yıl içerisinde her alanda değişime uğradığını çok yakından görüyoruz. Alt ve yapı üst yapı hizmetleri, açılan imar yolları, baştan aşağıya yenilenen sokak ve caddeler, sosyal yaşam alanları, engelli kardeşlerimize özel olarak yapılan parklar ve yollar, bisiklet yolları, Yeşilkonak, Gençlik Merkezleri, Bilgi Evleri, eğitim, sanatsal ve kültürel faaliyetler ilçedeki değişimi gözler önüne seriyor. Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik sosyal tesisler yapan, sanatsal ve kültürel kurslara önem veren Başkanımızı kutluyorum. Kadın ve Yaşam Spor Merkezini bizzat gezdim çok güzel yapılmış oraya gönül rahatlığıyla gidip spor yapabilir veya diğer faaliyetlere katılabilirsiniz. Ayrıca Barguzu Sosyal Tesislerinde Yeşilyurtlu bayanlarımıza %20 indirim yapılacak, çaydan da ücret alınmayacak Başkanımız bunun sözünü verdi” dedi.

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