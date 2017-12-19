Vatandaşa Hizmet Misyonu ‘Önce Biz’ mi Oldu?

TÖTM’NİN OTO PARKINI ‘PERSONELE MAHSUS’A DÖNÜŞTÜRDÜLER!.. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği, yapıldığı günden bu yana halka açık olan başhekimlik katındaki otoparkı hasta ve hasta yakınlarının araçlarına kapatarak personele tahsis etti. Zaten otopark yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan hastalar, başhekimlik katındaki otopark alanının kapatılmasıyla tam anlamıyla çile çekiyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği, her geçen gün hastalara yönelik hizmetlerin standartlarını yükseltmesi gerekirken, kurulduğu günden bu yana var olan bazı hizmetleri iptal ederek, kalite standartlarında gerilemeye yönelik adımlar atıyor.

TÖTM Başhekimlik katında bulunan otopark, halka kapatılarak, bir bölümü personel, bir bölümü de resmi araçlara ayrıldı. Başhekimliğin, polikliniklere ve hastanenin diğer birimlerine erişiminde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi gerekirken otopark iptali ile vatandaşın yaşadığı eziyete eziyet katıyor.

İnternet sitesinde misyonlarını “İnsanların en kaliteli sağlık hizmetine ulaşımını sağlamak ve kolaylaştırmak” olarak özetleyen TÖTM başhekimliği, yaptığı bu tanımın tam tersine hizmet alanlarının vatandaşın ihtiyaçlarını karşılama özelliğini yok eden uygulamalara imza atıyor.

Vatandaşlar tepkili

Otoparkın kapatılmasına sert tepki gösteren hasta ve hasta yakınları “Burada yer bulmak önceden de büyük bir eziyetti. Zaten katlı otoparkın kapalı olan kısmı personele aitti. Şimdi üst katın büyük bölümünü de personele ayırmışlar. Bariyerle de kapatmışlar, kendilerinden başka kimse giremiyor. Buranın kapatılmasıyla otopark sorunu Çin işkencesine dönüştü. Personelin otopark ihtiyacı varsa, bir başka yeri bulsunlar. Özellikle yoğun bakımda hastalarımız olduğunda,hastanede uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Geceleri, hastası olanlar geldiklerinde park yeri bulamazken, hastane yönetiminin personele tahsis edip, girişine bariyer koyduğu yerlerde 2-3 araç oluyor, gerisi bomboş! Otopark kapatıldığı için araçlarını ‘uygunsuz’ yere koymak zorunda kalanve hastaları nedeniyle zaten gergin olan vatandaşlarla hastane güvenlik görevlileri sık sık karşı karşıya geliyor, tartışmalar çıkıyor. Güvenlikçiler, gidin derdinizi hastane yönetimine anlatın, diyorlar. Hastaneye gelen yaşlı hasta veya hasta yakınları zaman zaman 300- 500 metre ötede inip buraya kadar yürümek zorunda kalıyor. Bugüne kadar böyle bir uygulama yoktu, bugün neden yapıldı anlamış değiliz. Merkezin yönetiminin hizmet anlayışı mı değişti? ‘Önce biz, sonra vatandaş’ mı yeni misyonları oldu? Turgut Özal Tıp Merkezi’ni dünya çapında bir sağlık merkezi yapmak istiyorlarsa, vatandaşa verilen hizmetleri ortadan kaldırmaktan vazgeçsinler. Hastanenin ciddi otopark sorunu var ve yöneticiler bir an önce bu sorunu çözmeye yönelik adım atsınlar. Kendisi de tıpçı olan, rektörlüğünden önce üstlendiği yönetim görevleri nedeniyle, aklına otoparkı vatandaşa kapatmak gelmeyen rektör bu işe ne diyor?” diyerek otoparkın eskiden olduğu gibi vatandaşlara açılmasını istediler.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com