Vatandaşa Kurbanlık Uyarıları

Kurban Bayramı yaklaşırken, İl Tarım Müdürlüğü satıcılar ve alıcıların dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.

Müdürlüğün bu konudaki yazılı açıklaması şöyle:

“Kurban Bayramı nedeniyle sağlıklı hayvan alımlarını sağlamak ve artacak hayvan hareketlerinden kaynaklanabilecek hastalıkların yayılmasını engellemek için hayvan sevk işlemleri ile hayvan satış ve kurban kesim yerleri konusunda gerekli tedbirler alınmış olup, vatandaşlarımızın bilgi ve dikkatine sunulmuştur:

1- Sevk edilecek sığır cinsi hayvanların Kayıt altına alınmış olması ve 2006 yılı sonbahar şap aşılama kampanyasında aşılanmış olmaları, sonbaharda aşılanmamış sığırların ve küçükbaş hayvanların ise sevk tarihinden en az 15 gün önceden şap hastalığına karşı koruyucu olarak aşılanmış olması zorunludur.

2- Belgesiz hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine idari para cezası; bunları taşıyan nakil vasıtalarına da 3 ay süreli trafikten men cezası verileceğinden, hayvanların ilçe içinde Menşe Şahadetnamesi, ilçe veya iller arası ise Veteriner Sağlık Raporu ile nakledilmeleri gerekmektedir.

3- Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde alınıp satılacağından, önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir.

4- Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerlerde kurbanlık olarak kesilecek sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlar söz konusu Komisyonca görevlendirilecek personel, köylerde ise köy muhtarları tarafından toplanarak en yakın Tarım İl veya İlçe Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5- Kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması için kurbanlık hayvan kesimlerinin, Bakanlığımızdan ruhsatlı mezbaha ve kombinalar ile Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenmiş geçici kesim yerlerinde yapılmaları zorunludur.

6- Kurbanlık hayvan alırken

*Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi olmayan,

*Sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunmayan,

*Çok zayıf olan,

*Gebe olan,

*Yeni doğum yapmış olan,

*Yüksek ateşi olan,

*Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan,

*Tüyleri karışık ve mat olan,

*Bakışları ve dış görünümü cansız olan,

*Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan,

*Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan hayvanların alınmaması ve yukarıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.”