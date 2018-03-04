Vatandaşın Elektriksiz Kalmaması İçin

Malatya‘nın Arguvan ilçesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ’ın arıza ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen mesaisine devam ediyor.

Fırat EDAŞ İşletme Şefi Kemal Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji nakil hatlarındaki direk devrilmesi, iletken kopması gibi hasarları anında giderdiklerini söyledi.

Kuşçu, arızaların müşterilerin mağduriyetine neden olmaması için öngörülen tüm olumsuzluklara karşı tedbirler aldıklarını belirterek, “Meydana gelen arızalar için ise acil durum eylem planlarımız devreye alınmıştır. Sahada görevi başında bulunmakta olup şirketimiz gece gündüz demeden 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.” diye konuştu.

AA