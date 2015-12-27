Vay İnek, Sen Neymişsin?!

Sahibinin elinden kurtulan ineğin okul bahçesindeki büste zarar verdiği, bu nedenle soruşturma yapıldığı yolundaki habere Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “düzeltme” açıklaması geldi.

Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı Köyü’ndeki olayın geçen yıl Mayıs ayında meydana geldiği, 1 yıl sonra yapılan haberlerde yanlış ve gerçek dışı bilgilerin bulunduğu belirtilen Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması, Valilikçe basın kuruluşlarına “İnek haberi basın açıklaması” notuyla gönderildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

“Bazı görsel ve yazılı basın yayın organlarında bir ineğin büst kırdığı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği şöyledir:

İlimiz Yeşilyurt İlçesi Kadiruşağı İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan büst,sahibinin elinden kaçarak okul bahçesine giren hayvan tarafından kırılmıştır.Bu olay 21 Mayıs 2008 tarihinde olmuştur.Üzerinden bir yıl geçmiştir.Olayda şahıs veya şahısların ihmal veya kasıtlarının olup olmadığının öğrenilmesi için Yeşilyurt Kaymakamlığınca 23 Mayıs 2008 tarihinde iki muhakkik görevlendirilerek inceleme başlatılmıştır, İnceleme esnasında muhakkiklerce, iddia edildiği gibi bütün köyün değil,köy halkından sadece iki kişinin ifadesine baş vurulmuştur.Bunlar okula yakın oturan Ayşe K. ve hayvan sahibi Gülsüm K,dır.Görüldüğü gibi Gülsüm ismi hayvanın adı değil,hayvan sahibinin ismidir.Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda büstün hayvan tarafından kırıldığı anlaşılmış, hiç kimse hakkında soruşturma yapılmamıştır.Ayrıca Yeşilyurt ilçesinde İnekpınarı adıyla bir köy de bulunmamaktadır.

Bir yıl önce yaşanmış bir olayı bugünlerde olmuş ve halen soruşturmaya devam ediliyormuş gibi gösterilmesinin uygun olmadığı bir gerçektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni bir büst kaideye yerleştirilmiştir.

Genel geçer gazetecilik ve yayıncılık mantalitesiyle bağdaşmayan,yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltıcı,kurumları küçük düşürücü,objektiflikten uzak,alaycı bir şekilde bu tür haberlerin yayınlanması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür de.Kaynağından öğrenilmeden salt haber olsun düşüncesi ile eksik bilgilerin yayınlanması, ilimizin daha iyi anılmasına katkı sağlamayacağı gibi,eksik ve yanlış bilgilerin magazinleştirilerek kamuoyunun sözde bilgilendirilmesi de doğru olmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

FOTOĞRAF: Olaya konu inek ve yeni sahibi.. (İHA)