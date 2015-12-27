..Ve Elif Kazandı

TRT’nin “Sen Türkülerini Söyle” yarışmasının birinciliğini aslen Malatyalı olan Elif Avcı kazanırken, finale kalan 4 yarışmacıdan biri olan bir diğer Malatyalı Kürşat Zengin 4’üncülüğü elde etti.

16 yarışmacıyla başlanan ve 13 haftadır her hafta Cumartesi geceleri TRT 1 televizyonundan canlı olarak yayınlanan programın finalinde, Malatyalı Elif Avcı ve Gümüşhaneli Onur Akgül, jüriden tam puan aldılar. İki yarışmacı Orhan Hakalmaz, Gülşen Kutlu, Zerrin Özer ve Oktay Kaynarca’dan oluşan jüriden 40 tam puan alan yarışmacılar oldular. Yarışmacılardan Zeynep İlhan jüriden 39 puan, Kürşat Avcı ise 37 puan aldılar. Sıralamaya ilişkin ana etken olan SMS’lerde de Elif 153 puanlık destek elde etti ve ilk sırayı aldı.

Jüri değerlendirmeleri ve izleyici, dinleyici SMS’leriyle Onur Akgül ikinci, Zeynep İlhan üçüncü, Kürşat Zengin ise dördüncü oldular.

Yarışmanın ikinci etabını birinci olarak tamamlayan Elif Avcı, finalde “Arguvanlım” türküsünü okudu.

TRT’nin sanatçı kadrosunda yeralmayı da hakettiği belirtilen Elif Avcı, ayrıca 100 bin liralık para ödülünü de kazandı. Avcı, ödülünü TRT Televizyon Daire Başkanı Nimet Ersin’den aldı. Elif Avcı, kendisine yarışma boyunca gerek stüdyoya gelerek, gerekse SMS’lerle destek veren tüm Malatyalılara teşekkür etti.

PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Programda üç tür puanlama var:

1-Jüri Oylaması : 4 kişiden oluşan jüri yarışmacılara performansları sonrası 1-10 arası puan vermektedir.

2-Genel SMS Oylaması : Bütün bölgelerden gelen SMS lere göre o hafta kaç yarışmacı varsa en fazladan en aza doğru puan verilmektedir.

3-Bölge SMS Oylaması : Bölgelere göre gönderilen SMS lere göre en fazla gönderilene 10 olmak üzere 1-10 arası puanlar yarışmacılara verilmektedir.

Bütün oylamalar sonucu verilen puanlar toplandıktan sonra en fazla puan alan o haftanın birincisi (son haftada yarışmanın birincisi) olmakta, en az puan alan yarışmacı elenmektedir(Önceki 12 haftada her hafta bir yarışmacı böyle elendi). Puan eşitliği durumunda jüri oylamasına bakılmakta, o da eşit olması durumunda genel SMS durumuna göre eleme yapılmaktadır.